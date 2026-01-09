Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh giải cứu thiếu nữ sập bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’

Công an xã Đồng Kỳ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp trên cùng cơ quan chức năng liên quan giải cứu một thiếu nữ bị lừa sang Campuchia.

Khánh Hoài

Ngày 9/1, Công an xã Đồng Kỳ (tỉnh Bắc Ninh) thông tin, vừa qua, đơn vị tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của một người mẹ trú tại bản Trại Tre (xã Đồng Kỳ). Trong đơn, người này trình bày việc con gái là T.T.T.H (SN 2007) cùng một người bạn cùng tuổi rời địa phương sang Campuchia theo lời rủ rê qua mạng. Sau khi xuất cảnh, các cháu bị ép làm việc trong những cơ sở lừa đảo, liên tục bị đe dọa, khống chế tinh thần.

cats-2857.jpg
Thư cảm ơn của gia đình nạn nhân với Công an xã Đồng Kỳ. (Ảnh: Công an xã Đồng Kỳ).

Những cuộc gọi ngắt quãng trong hoảng loạn từ nơi đất khách, những giọt nước mắt lặng thầm của người thân ở quê nhà đã đặt gia đình nạn nhân vào trạng thái lo lắng tột độ. Ngay khi nắm thông tin, Công an xã Đồng Kỳ khẩn trương xác minh, báo cáo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp trên cùng cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ giải cứu T.T.T.H. Đồng thời hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thường xuyên động viên, trấn an tinh thần.

Sau nhiều ngày nỗ lực, cháu T.T.T.H được giải cứu, trở về địa phương an toàn. Ngày 8/1/2026, người thân của nạn nhân đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Đồng Kỳ viết thư cảm ơn lực lượng công an vì sự tận tâm, trách nhiệm trong hành trình đưa con em họ trở về nhà.

Từ vụ việc trên, Công an xã Đồng Kỳ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời đi lao động nước ngoài “việc nhẹ, lương cao”, không hợp đồng, không địa chỉ rõ ràng; tuyệt đối không xuất cảnh trái phép dưới mọi hình thức. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

