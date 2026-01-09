Hà Nội

Xã hội

Điều tra vụ người phụ nữ bị túm tóc, đánh tại hành lang chung cư Hà Nội

Chị H. bị hành hung sau phản ánh về hành vi sàm sỡ trong chung cư Hà Nội, gây xôn xao dư luận về an ninh khu vực.

Gia Đạt

Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin một phụ nữ bị hành hung tại khu vực hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực.

capture-3984.png
Nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.T.H., cư dân chung cư trên, phản ánh việc bị một nhóm người tấn công. Theo clip, do chị H. chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8/1 tại hành lang tòa nhà.

Chị H. cho biết, trước đó phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này cũng nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng tải thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý tòa nhà lưu ý, xử lý. Sau khi bài đăng xuất hiện, theo phản ánh của chị H., một số người được cho là người thân của nam thanh niên trên đã chặn chị lại tại hành lang chung cư và hành hung.

Người phụ nữ cho biết thêm, chị đang chờ kết quả thăm khám của bác sĩ và nghi bị chấn động não. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xác minh kẻ côn đồ hành hung 2 cô gái

Nguồn: ĐTHĐT.
Bài liên quan

Xã hội

Hệ quả nghiêm trọng của bạo lực tại Trung tâm Hải Hà

Giám đốc Trung tâm xã hội Hải Hà cho phép nhân viên, các học sinh diện "tự quản" được phép đánh những học sinh vi phạm, dẫn đến những vụ việc hành hung dã man.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1987) - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cùng 9 đối tượng khác về tội "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng trên bị cáo buộc có hành vi bạo hành tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một thiếu niên tử vong và một người khác bị thương.

Xem chi tiết

Xã hội

Người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội ra hầu tòa

Hôm nay, xét xử Đặng Chí Thành - bị cáo xông vào đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một phụ nữ trước sảnh thang máy chung cư khi bênh vợ con.

Ngày 26/12, TAND Khu vực 2 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội ''Gây rối trật tự công cộng''.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người, do Thẩm phán Nguyễn Thu Hà làm chủ tọa phiên tòa.

Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ lấy đồ, hành hung nữ sinh ở Hà Nội bị xử lý thế nào?

Phương Thị Nga (55 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) vừa bị Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 10h25 khi đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Nga phát hiện có một gói hàng để dưới gầm một chiếc xe máy điện và đã lấy gói hàng rồi điều khiển xe bỏ đi. Chị T (19 tuổi, chủ gói hàng) phát hiện nên đã đuổi theo.

Khi đến ngách 1 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy. Chị T đến xin lại, nhưng Nga không đồng ý, chửi bới và đánh chị T. Dù được mọi người can ngăn, thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ. Sau khi ném gói hàng vào mặt chị T, Nga tiếp tục đánh nạn nhân.

Xem chi tiết

