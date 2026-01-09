Điều tra vụ người phụ nữ bị túm tóc, đánh tại hành lang chung cư Hà Nội

Chị H. bị hành hung sau phản ánh về hành vi sàm sỡ trong chung cư Hà Nội, gây xôn xao dư luận về an ninh khu vực.

Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin một phụ nữ bị hành hung tại khu vực hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực.

Nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.T.H., cư dân chung cư trên, phản ánh việc bị một nhóm người tấn công. Theo clip, do chị H. chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8/1 tại hành lang tòa nhà.

Chị H. cho biết, trước đó phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này cũng nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng tải thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý tòa nhà lưu ý, xử lý. Sau khi bài đăng xuất hiện, theo phản ánh của chị H., một số người được cho là người thân của nam thanh niên trên đã chặn chị lại tại hành lang chung cư và hành hung.

Người phụ nữ cho biết thêm, chị đang chờ kết quả thăm khám của bác sĩ và nghi bị chấn động não. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

