Xã hội

Trộm 2 chiếc nậm rượu cổ, người đàn ông bị bắt giữ

Do không có tiền tiêu xài, Trần Chính Cương đã đột nhập vào nhà ông H, lấy trộm 02 chiếc nậm rượu cổ, tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Bảo Ngân

Ngày 9/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Yên Kỳ (Phú Thọ) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Trần Chính Cương (sinh năm 1971, trú tại khu 11 Võ Lao, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ) vì trộm cắp 02 chiếc nậm rượu cổ, tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 4/1/2026, Công an xã Yên Kỳ nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Khánh H (sinh năm 1953, trú tại khu 14, xã Yên Kỳ, tỉnh Phú Thọ) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 02 chiếc nậm rượu cổ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Kỳ đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh, thu thập chứng cứ. Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình ông H, lực lượng Công an xác định Trần Chính Cương là đối tượng gây án.

12.jpg
Cơ quan Công an đang làm việc với đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Trần Chính Cương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi thực hiện hành vi trộm tại nhà ông Nguyễn Khánh H, Cương mang tài sản rời khỏi địa bàn xã Yên Kỳ và di chuyển sang xã Đông Thành nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

