Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 3 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong nhà bỏ hoang tại Lạng Sơn

Các đối tượng khai nhận, sau khi ăn cơm đã rủ nhau đi đến nhà bỏ hoang để đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh xóc đĩa.

Gia Đạt

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa qua, tổ công tác Công an xã Chi Lăng làm nhiệm vụ tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng thì phát hiện một nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại nhà ông Triệu Văn Sự, sinh năm 1980, tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

yut.png
Các tang vật thu giữ được tại hiện trường.

Xét thấy có dấu hiệu của tội đánh bạc, Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ 3 đối tượng gồm: Đàm Quang Đại, sinh năm 1985, trú tại thôn Ga, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Đình Thái, sinh năm 1983, trú tại thôn Làng Cằng, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Triệu Văn Hậu, sinh năm 1966, trú tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ số tiền 7.910.000 đồng; 01 chiếu cói cũ đã qua sử dụng; 1 bát sứ màu trắng đã qua sử dụng; 1 đĩa sứ màu trắng đã qua sử dụng; 4 mảnh giấy hình tròn (quân vị) một mặt màu trắng, một mặt màu vàng. Các đối tượng và đồ vật, tài liệu có liên quan đã được đưa về trụ sở Công an xã Chi Lăng để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, sau khi ăn cơm tại nhà bà Hoàng Thị Thanh, sinh năm 1976, trú tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Đình Thái có rủ Triệu Văn Hậu và Đàm Quang Đại đi đến nhà bỏ hoang của gia đình ông Triệu Văn Sự (cách nhà bà Thanh khoảng 50m) để đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh xóc đĩa. Trong quá trình đánh bạc thì bị Tổ công tác Công an xã Chi Lăng phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc trên đang tiếp tục điều điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#đánh bạc #xóc đĩa #Lạng Sơn #Chi Lăng #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Dựng hiện trường bị trộm, con trai 'cuỗm' vàng của gia đình đem đánh bạc

Cần tiền đánh bạc, Hạnh đã đột nhập phòng ngủ gia đình lấy trộm gần 10 chỉ vàng, sau đó dựng hiện trường giả nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an xã Quỳ Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú tại bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1/1, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ ở bản Kẻ Nính về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Số vàng bị mất là tài sản gia đình tích góp nhiều năm, đồng thời có một phần là vàng do con gái gia chủ gửi về nhờ cất giữ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi liêng ở Lạng Sơn

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, khi ăn cơm, uống rượu xong thì rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh liêng thắng thua bằng tiền mặt.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mới đây, tổ Công tác Công an xã Tri Lễ đang làm nhiệm vụ tại thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại Trường Mầm non 1, thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn có nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng bài tú lơ khơ 52 lá (đánh liêng) thắng thua bằng tiền mặt.

capture.png
Hiện trường bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.
Xem chi tiết

Xã hội

Đường dây lừa đảo, đánh bạc 9.300 tỷ đồng bị Công an Hưng Yên triệt phá

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc với quy mô 9.300 tỷ đồng.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ triệt phá thành công chuyên án bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại các tỉnh và thành phố: Hưng Yên; Bắc Giang; Ninh Bình; TP Hà Nội; TP Hải Phòng;…khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực truyến.

24.jpg
Các đối tượng trong vụ án.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới