Bắt 3 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong nhà bỏ hoang tại Lạng Sơn

Các đối tượng khai nhận, sau khi ăn cơm đã rủ nhau đi đến nhà bỏ hoang để đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh xóc đĩa.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa qua, tổ công tác Công an xã Chi Lăng làm nhiệm vụ tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng thì phát hiện một nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại nhà ông Triệu Văn Sự, sinh năm 1980, tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Các tang vật thu giữ được tại hiện trường.

Xét thấy có dấu hiệu của tội đánh bạc, Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ 3 đối tượng gồm: Đàm Quang Đại, sinh năm 1985, trú tại thôn Ga, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Đình Thái, sinh năm 1983, trú tại thôn Làng Cằng, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Triệu Văn Hậu, sinh năm 1966, trú tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ số tiền 7.910.000 đồng; 01 chiếu cói cũ đã qua sử dụng; 1 bát sứ màu trắng đã qua sử dụng; 1 đĩa sứ màu trắng đã qua sử dụng; 4 mảnh giấy hình tròn (quân vị) một mặt màu trắng, một mặt màu vàng. Các đối tượng và đồ vật, tài liệu có liên quan đã được đưa về trụ sở Công an xã Chi Lăng để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, sau khi ăn cơm tại nhà bà Hoàng Thị Thanh, sinh năm 1976, trú tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Đình Thái có rủ Triệu Văn Hậu và Đàm Quang Đại đi đến nhà bỏ hoang của gia đình ông Triệu Văn Sự (cách nhà bà Thanh khoảng 50m) để đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh xóc đĩa. Trong quá trình đánh bạc thì bị Tổ công tác Công an xã Chi Lăng phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc trên đang tiếp tục điều điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản