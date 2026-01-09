Hà Nội

Xã hội

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường ở Quảng Trị

Trên đường về nhà, anh Phạm Tiến Sỹ - cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình phát hiện thi thể nam thanh niên trên Quốc lộ 1A, nên đã trình báo cơ quan Công an.

Hạo Nhiên

Ngày 9/1, thông tin từ Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Lãnh.

Theo thông tin ban đầu, tối 8/01, anh Phạm Tiến Sỹ - cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình - trình báo với Công an xã Phú Trạch về việc khi rời khu vực nhà điều hành trạm thu phí để về nhà, anh phát hiện thi thể nam giới trên Quốc lộ 1, tại Km604+900.

thithr20260109112956-17679349072381674013837.jpg
Hiện trường vụ việc.

Nhận được thông tin, Công an xã Phú Trạch đã báo cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị để chủ trì điều tra. Phòng Kỹ thuật hình sự được trưng cầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định một xe tải chở quặng sắt có liên quan đến vụ việc. Phương tiện này do ông Nguyễn Thanh Long (39 tuổi; trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Nạn nhân cũng được xác định là anh T.M.T. (26 tuổi, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

