Xã hội

Phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí ở Lạng Sơn

Trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 2 đối tượng đang tàng trữ 2 khẩu súng.

Gia Đạt

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an xã Thái Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Thái Bình.

capture.png
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Mới đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng Công an xã đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng gồm: H.V.Q (sinh năm 1987) và P.V.Đ (sinh năm 1981) cùng trú tại thôn Bình Nguyên, xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn đang tàng trữ 2 khẩu súng tại khu vực hồ thuỷ điện Pắc Làng thuộc thôn Đoàn Kết, xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Công an xã Thái Bình đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật có liên quan đến vụ việc trên và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc trên cho Phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian qua, Lực lượng Công an xã Thái Bình đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn và được nhân dân tích cực ủng hộ góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an xã khuyến cáo, việc tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

