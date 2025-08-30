Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đắk Lắk khởi tố 5 đối tượng tại 2 cơ sở kinh doanh massage hoạt động mại dâm

Công an Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở massage Thanh Hằng và nhiều bị can khác để điều tra hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Nguyễn Tâm

Chiều ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng là chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Trước đó, đêm 17/8, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng ở số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

lv.jpg
Công an làm việc với bị can Hồ Công Định, chủ cơ sở massage Thanh Hằng. Ảnh: S.Đ

Tại đây, Công an phát hiện, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP. Qua làm việc, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu thì sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/lần.

Tiếp đó, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, Công an phát hiện tại 2 phòng đang có hoạt động mua bán dâm. Tiến hành làm việc, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách nhưng khi khách có nhu cầu thì sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng/lần. Trong đó, các quản lý của cơ sở massage được chia 500 nghìn đồng/lần bán dâm.

Công an đã làm rõ, tại 2 cơ sở massage trên đều có sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhân viên quản lý, nhân viên bán vé dẫn khách và các nhân viên nữ massage. Khi khách đến massage, quản lý sẽ thỏa thuận giá với khách sau đó thông báo và sắp xếp nhân viên nữ massage vào phòng, hoặc nhân viên massage sẽ tự thỏa thuận giá với khách rồi báo trực tiếp qua bộ đàm cho quản lý ghi vào sổ theo dõi…

Hiện cơ quan Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hồ Công Định (44 tuổi) là chủ cơ sở Massage Thanh Hằng cùng 2 nhân viên Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi) trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi) trú tại tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành “Chứa mại dâm”. Khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Diễm (30 tuổi) trú tại tỉnh Đồng Nai và Vũ Thị Hoài Thương (19 tuổi) trú tại xã Ea Rôk, tỉnh Đắk Lắk là nhân viên Massage Yoko để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm.

#Khởi tố #5 đối tượng #2 cơ sở kinh doanh massage #hoạt động mại dâm

Bài liên quan

Xã hội

Hé lộ chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt 870 triệu của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng

Dàn dựng câu chuyện về nải chuối vàng, 2 phụ nữ ở TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt 870 triệu đồng của bị hại.

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP Đà Nẵng, 2 đối tượng bị bắt gồm: Trương Thị Thủy (67 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Liên (40 tuổi), cùng ở TP Đà Nẵng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem chi tiết

Xã hội

Mua bán hóa đơn khống, một giám đốc công ty ở Đà Nẵng bị khởi tố

Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc bị khởi tố về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

khoi-to-giam-doc-mua-ban-hoa-don-trai-phep-1615.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phan Hoàng Phúc.
Xem chi tiết

Xã hội

Trùm giang hồ Vi "ngộ" ở Thanh Hóa bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Vi “ngộ” tiếp tục bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa); đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980), trú tại số 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

vi-ngo-4-17281842-10215080.jpg
Bị can Nguyễn Văn Vi tiếp tục bị khởi tố về tội trốn thuế.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới