Đắk Lắk khởi tố 5 đối tượng tại 2 cơ sở kinh doanh massage hoạt động mại dâm

Công an Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở massage Thanh Hằng và nhiều bị can khác để điều tra hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Chiều ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng là chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Trước đó, đêm 17/8, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng ở số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Công an làm việc với bị can Hồ Công Định, chủ cơ sở massage Thanh Hằng. Ảnh: S.Đ

Tại đây, Công an phát hiện, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP. Qua làm việc, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu thì sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/lần.

Tiếp đó, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, Công an phát hiện tại 2 phòng đang có hoạt động mua bán dâm. Tiến hành làm việc, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách nhưng khi khách có nhu cầu thì sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng/lần. Trong đó, các quản lý của cơ sở massage được chia 500 nghìn đồng/lần bán dâm.

Công an đã làm rõ, tại 2 cơ sở massage trên đều có sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhân viên quản lý, nhân viên bán vé dẫn khách và các nhân viên nữ massage. Khi khách đến massage, quản lý sẽ thỏa thuận giá với khách sau đó thông báo và sắp xếp nhân viên nữ massage vào phòng, hoặc nhân viên massage sẽ tự thỏa thuận giá với khách rồi báo trực tiếp qua bộ đàm cho quản lý ghi vào sổ theo dõi…

Hiện cơ quan Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hồ Công Định (44 tuổi) là chủ cơ sở Massage Thanh Hằng cùng 2 nhân viên Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi) trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi) trú tại tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành “Chứa mại dâm”. Khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Diễm (30 tuổi) trú tại tỉnh Đồng Nai và Vũ Thị Hoài Thương (19 tuổi) trú tại xã Ea Rôk, tỉnh Đắk Lắk là nhân viên Massage Yoko để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm.