Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt 2 cá nhân xúc phạm và sử dụng trái phép hình ảnh CSGT ở Lào Cai

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 2 tài khoản có hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Gia Đạt

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa xử lý 2 trường hợp tại xã Lục Yên về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín và sử dụng trái phép hình ảnh Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

1.png
2.jpg
Hai trường hợp tại cơ quan Công an.

Theo kết quả xác minh, trường hợp H.H.T (trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã đăng tải và chia sẻ các nội dung, hình ảnh mang tính chất xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông. Những thông tin này gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và uy tín của lực lượng thực thi công vụ tại địa phương.

Trường hợp thứ hai là M.V.D (cùng trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) bị phát hiện có hành vi tự ý thu thập và sử dụng hình ảnh của Tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai để đăng tải lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý. Việc sử dụng trái phép hình ảnh của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm các quy định hiện hành về quản lý và cung cấp thông tin trên mạng.

Công an xã Lục Yên đã tiến hành mời chủ các tài khoản vi phạm lên trụ sở để làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; đồng thời có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật. Các đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 và điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), trong các ngày 06 và 07/01/2025, Công an xã Lục Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp nêu trên, với tổng số tiền phạt 10.000.000 đồng.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lào Cai #CSGT #xúc phạm #hình ảnh #xử phạt #công an

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt người đàn ông ở Lào Cai xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức

Ông P.V.B đã chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, được đăng tải từ fanpage “Hội Anh Em Dân Chủ”.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.B (sinh năm 1981, tạm trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai), với số tiền 7.500.000 đồng.

1-2.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Hiểu đúng về việc khấu trừ lương khi đóng phạt vi phạm giao thông

Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025 chính thức có hiệu lực với quy định khấu trừ một phần lương, thu nhập để thi hành quyết định xử phạt vi phạm giao thông. 

Từ ngày 1/1/2026, Nghị định số 296/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định 166/2013 sau 12 năm áp dụng. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn của dư luận là quy định về khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập để thi hành quyết định xử phạt vi phạm giao thông. Không ít ý kiến lo ngại quy định này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận đầy đủ dưới góc độ pháp lý, đây không phải là quy định mới cũng như không phải là hình phạt bổ sung đối với người vi phạm.

Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM khẳng định: &quot;Người dân chỉ bị khấu trừ lương khi đã vi phạm, đã bị xử phạt hợp pháp nhưng cố tình không nộp phạt&quot;.

Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM khẳng định: "Người dân chỉ bị khấu trừ lương khi đã vi phạm, đã bị xử phạt hợp pháp nhưng cố tình không nộp phạt".

Xem chi tiết

Xã hội

Người đàn ông bị xử phạt vì xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội

Người đàn ông ở Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội.

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đoài Phương vừa xử phạt 1 trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội.

4.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới