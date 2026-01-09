Xử phạt 2 cá nhân xúc phạm và sử dụng trái phép hình ảnh CSGT ở Lào Cai

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa xử lý 2 trường hợp tại xã Lục Yên về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín và sử dụng trái phép hình ảnh Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Hai trường hợp tại cơ quan Công an.

Theo kết quả xác minh, trường hợp H.H.T (trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã đăng tải và chia sẻ các nội dung, hình ảnh mang tính chất xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông. Những thông tin này gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và uy tín của lực lượng thực thi công vụ tại địa phương.

Trường hợp thứ hai là M.V.D (cùng trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) bị phát hiện có hành vi tự ý thu thập và sử dụng hình ảnh của Tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai để đăng tải lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý. Việc sử dụng trái phép hình ảnh của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm các quy định hiện hành về quản lý và cung cấp thông tin trên mạng.

Công an xã Lục Yên đã tiến hành mời chủ các tài khoản vi phạm lên trụ sở để làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; đồng thời có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật. Các đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 và điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), trong các ngày 06 và 07/01/2025, Công an xã Lục Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp nêu trên, với tổng số tiền phạt 10.000.000 đồng.

