Khởi tố đối tượng đánh bạn nhậu tử vong ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn trong cuộc rượu, đối tượng Nguyễn Đình Hải (Hà Tĩnh) đã dùng ghế đánh bạn nhậu chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.

Ngày 9/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1983, trú tại thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 18/12/2025, Nguyễn Đình Hải cùng với chị Bùi Thị T và một số người trong đó có anh Dương Bình M (SN 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi chơi, uống rượu ở khu đất trống cạnh căn nhà số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Hải.

Đến khoảng 23h30, do mâu thuẫn cá nhân, tức giận vì trước đó M dùng gạch ném chị T bị thương nên Hải đứng dậy cầm ghế đánh một phát trúng vào đầu làm anh M choáng váng. Sau đó, Hải xô anh M ngã xuống đường khiến nạn nhân bị co giật và chảy máu.

Ngay sau đó, anh M được đưa đến cơ sở y tế điều trị, tuy nhiên do thương tích nặng nên đã tử vong vào ngày 30/12/2025.

Theo kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não, xuất phát từ hành vi của bị can.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.