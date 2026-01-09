Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng đánh bạn nhậu tử vong ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn trong cuộc rượu, đối tượng Nguyễn Đình Hải (Hà Tĩnh) đã dùng ghế đánh bạn nhậu chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 9/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1983, trú tại thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 18/12/2025, Nguyễn Đình Hải cùng với chị Bùi Thị T và một số người trong đó có anh Dương Bình M (SN 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi chơi, uống rượu ở khu đất trống cạnh căn nhà số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

imagesthumb564b0d5a-4160-4ffa-96d7-526b80fe6d51.jpg
Cơ quan chức năng bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Hải.

Đến khoảng 23h30, do mâu thuẫn cá nhân, tức giận vì trước đó M dùng gạch ném chị T bị thương nên Hải đứng dậy cầm ghế đánh một phát trúng vào đầu làm anh M choáng váng. Sau đó, Hải xô anh M ngã xuống đường khiến nạn nhân bị co giật và chảy máu.

Ngay sau đó, anh M được đưa đến cơ sở y tế điều trị, tuy nhiên do thương tích nặng nên đã tử vong vào ngày 30/12/2025.

Theo kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não, xuất phát từ hành vi của bị can.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Hà Tĩnh #bắt giữ #tử vong #bạn nhậu #Nguyễn Đình Hải

Bài liên quan

Xã hội

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường ở Quảng Trị

Trên đường về nhà, anh Phạm Tiến Sỹ - cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình phát hiện thi thể nam thanh niên trên Quốc lộ 1A, nên đã trình báo cơ quan Công an.

Ngày 9/1, thông tin từ Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Lãnh.

Theo thông tin ban đầu, tối 8/01, anh Phạm Tiến Sỹ - cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình - trình báo với Công an xã Phú Trạch về việc khi rời khu vực nhà điều hành trạm thu phí để về nhà, anh phát hiện thi thể nam giới trên Quốc lộ 1, tại Km604+900.

Xem chi tiết

Xã hội

Đòi 'trả nợ ân tình', người đàn ông lĩnh 7 năm tù

Với cáo buộc tội “Cưỡng đoạt tài sản”, Võ Công Đạt bị Toà án Nhân dân Khu vực 1 – Hà Tĩnh tuyên phạt 7 năm tù giam.

Ngày 8/1, Toà án Nhân dân Khu vực 1 – Hà Tĩnh mở phiên toà hình sự xét xử bị cáo Võ Công Đạt (SN 1987, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Võ Công Đạt có quan hệ thông gia họ hàng xa với anh N.Q.B. (SN 1966, trú TDP 09 Nam Hà, phường Thành Sen) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại K.N. Khoảng tháng 4/2025, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Đạt nảy sinh ý định yêu cầu vợ chồng anh B., chị T. “trả nợ ân tình” bằng cách đưa 800 triệu đồng hoặc cho 1 xe ô tô VinFast VF8.

Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông bắn bạn tử vong

Do mâu thuẫn trong cuộc rượu, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (tỉnh An Giang) đã dùng súng khí nén bắn bạn nhậu tử vong.

Ngày 8/01, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, trú tại Ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 01/01, anh N.T.A (SN 1994, cư trú ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh) tổ chức nhậu tại nhà cùng 5 người bạn. Đến 19h30 cùng ngày, cả nhóm di chuyển ra khu vực cầu bê tông phía trước nhà để tiếp tục nhậu. Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Thanh Tuấn đến và tham gia nhậu chung.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới