Mở biển thắng lớn, ngư dân Cửa Lò đón mùa cá cơm bội thu

Ra khơi những ngày đầu năm, nhiều tàu cá của ngư dân Cửa Lò (Nghệ An) đã trúng đậm cá cơm, thu hàng trăm triệu đồng, mở đầu một mùa biển bội thu.

Chiều 9/1, ông Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch Hội Nông dân phường Cửa Lò cho biết, sáng cùng ngày, hàng loạt tàu cá của ngư dân địa phương đã trở về sau chuyến biển ngắn ngày nhưng đạt sản lượng cao. Trong đó, cặp tàu cá của ngư dân Trần Văn Lưu (trú khối Bình Minh, phường Cửa Lò) khai thác được khoảng 16 tấn cá cơm biển.

Bên cạnh đó, còn có khoảng 18 cặp tàu cá khác của ngư dân địa phương cũng trúng đậm, với sản lượng từ 8 – 10 tấn hải sản/cặp tàu, chủ yếu là cá cơm và một số loại hải sản khác. Ngay khi tàu cập cảng, hải sản được bốc dỡ và tiêu thụ nhanh chóng cho thương lái.

Biển cho lộc đầu năm, cảng cá Cửa Lò rộn ràng cá cơm.

Ngư dân Trần Văn Lưu cho biết, hai tàu cá của gia đình ông có công suất khoảng 1.000 CV/tàu, với 13 – 14 lao động, khai thác trên vùng biển Nghệ An, cách bờ từ 20 – 30 hải lý. Sau gần một ngày đánh bắt, đội tàu đã trúng đậm 16 tấn cá cơm.

“Số cá này được thương lái thu mua ngay tại cảng, mang về doanh thu khoảng 220 triệu đồng. Trước đó, chúng tôi cũng có chuyến biển đầu năm trúng khoảng 12 tấn cá cơm, bán được gần 150 triệu đồng. Đầu năm đi biển được vậy, anh em ai cũng phấn khởi”, ông Lưu chia sẻ.

Tặng cờ thi đua cho đội tàu đạt sản lượng khai thác cao trong những chuyến biển đầu năm.

Theo các ngư dân, thời tiết những ngày đầu năm khá thuận lợi, biển êm, luồng cá xuất hiện dày, trong khi giá cá cơm giữ ở mức ổn định và cao, giúp các chuyến biển đạt hiệu quả kinh tế tốt. Sau khi bán hết hải sản, nhiều tàu nhanh chóng bổ sung nhiên liệu, nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi trong chiều cùng ngày.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Lò và Hội Nông dân phường đã đến thăm hỏi, động viên, tặng cờ thi đua cho đội tàu của ngư dân Trần Văn Lưu đạt sản lượng khai thác cao, góp phần tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất trong những ngày đầu năm mới.