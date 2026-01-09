Hà Nội

Xã hội

Cặp đôi trộm 33 chỉ vàng ở Vĩnh Long 'sa lưới' sau 7 ngày gây án

Sau khi lấy trộm 33 chỉ vàng cùng 78 triệu đồng, Lưu Chí Thái và Nguyễn Thị Đầm đã lẩn trốn ở nhiều địa phương, nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Hạo Nhiên

Ngày 09/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giữ 02 đối tượng, gồm: Lưu Chí Thái (SN 1993, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Đầm (SN 1987, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được trình báo của bà V.T.K.T (SN 1969, thường trú ấp An Quới, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) về việc bị kẻ gian lấy trộm giỏ xách tại chợ Tiệm Tôm (xã Tân Thủy), bên trong có chứa 78.000.000 đồng; 04 nhẫn bằng vàng 24K có tổng trọng lượng 11 chỉ; 01 dây chuyền vàng 24K có trọng lượng 20 chỉ kèm 01 mặt dây chuyền 18K có trọng lượng 1,4 chỉ; 01 đôi bông tai bằng vàng 18K có trọng lượng 0,5 chỉ.

beautyplus-collage-2026-01-09t04-12-56.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên là Lưu Chí Thái và Nguyễn Thị Đầm.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

