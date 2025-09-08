Hà Nội

Xã hội

Triệt phá tụ điểm mua bán dâm tại Khách sạn Ngọc Sê Gia Lai

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, vừa triệt phá tụ điểm mua bán dâm tại Khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, P. Pleiku).

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Cụ thể, 23h ngày 7/9; các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ kiểm tra khách sạn Ngọc Sê và phát hiện 3 cặp nam nữ có dấu hiệu mua bán dâm trong 3 căn phòng của khách sạn này.

Qua đấu tranh, 3 khách mua dâm khai nhận đã liên hệ với nhân viên khách sạn để tìm các cô gái hành nghề mại dâm, với giá 2 triệu đồng/người.

ns.jpg
Khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan có hành vi môi giới mại dâm. Trong đó, 1 đối tượng là lễ tân, 1 đối tượng là nhân viên bảo vệ của khách sạn. Đối tượng còn lại giữ vai trò điều động các cô gái bán dâm đến khách sạn phục vụ khách khi khách có nhu cầu.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

