Nhóm ‘đạo chích’ trộm cắp tài sản bán lấy tiền tổ chức sử dụng ma túy

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1991) cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Hoàng làm việc tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (địa chỉ TDP Núm, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Trong quá trình làm việc, Hoàng biết kho chứa lông vũ, có các bao lông vũ số lượng lớn để tại kho, công tác quản lý, giám sát lỏng lẻo nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Hoàng đã rủ Nguyễn Văn Huy là em họ và Phạm Đình Nghiệp là người cùng làng, bàn bạc trộm cắp lông vũ bán lấy tiền tiêu sài cá nhân và mua ma tuý để sử dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Từ ngày 20/9/2024 đến ngày 3/2/2025, Hoàng đã rủ Nguyễn Văn Huy, Phạm Đình Nghiệp 12 lần trộm cắp 101 bao lông vũ của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam, tổng giá trị tài sản trộm cắp Hoàng và các đồng phạm bán cho Trần Công Sơn (sinh năm 1995) thu được hơn 1.4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành mở rộng vụ án phát hiện từ ngày 10/02/2025 đến 12/02/2025, Hoàng, Nghiệp, Huy, Ngọc, Dũng có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Kết thúc phiên tòa sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng 21 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Huy 19 năm tù, Phạm Đình Nghiệp 21 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Trần Công Sơn 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Thị Ngọc 8 năm tù, Phùng Tuấn Dũng 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

