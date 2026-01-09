Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhóm ‘đạo chích’ trộm cắp tài sản bán lấy tiền tổ chức sử dụng ma túy

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Hoàng cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khánh Hoài

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1991) cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Hoàng làm việc tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (địa chỉ TDP Núm, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Trong quá trình làm việc, Hoàng biết kho chứa lông vũ, có các bao lông vũ số lượng lớn để tại kho, công tác quản lý, giám sát lỏng lẻo nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Hoàng đã rủ Nguyễn Văn Huy là em họ và Phạm Đình Nghiệp là người cùng làng, bàn bạc trộm cắp lông vũ bán lấy tiền tiêu sài cá nhân và mua ma tuý để sử dụng.

cats.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Từ ngày 20/9/2024 đến ngày 3/2/2025, Hoàng đã rủ Nguyễn Văn Huy, Phạm Đình Nghiệp 12 lần trộm cắp 101 bao lông vũ của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam, tổng giá trị tài sản trộm cắp Hoàng và các đồng phạm bán cho Trần Công Sơn (sinh năm 1995) thu được hơn 1.4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành mở rộng vụ án phát hiện từ ngày 10/02/2025 đến 12/02/2025, Hoàng, Nghiệp, Huy, Ngọc, Dũng có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Kết thúc phiên tòa sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng 21 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Huy 19 năm tù, Phạm Đình Nghiệp 21 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Trần Công Sơn 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Thị Ngọc 8 năm tù, Phùng Tuấn Dũng 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#đạo chích #trộm cắp tài sản #TAND tỉnh Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Cặp đôi trộm 33 chỉ vàng ở Vĩnh Long 'sa lưới' sau 7 ngày gây án

Sau khi lấy trộm 33 chỉ vàng cùng 78 triệu đồng, Lưu Chí Thái và Nguyễn Thị Đầm đã lẩn trốn ở nhiều địa phương, nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Ngày 09/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giữ 02 đối tượng, gồm: Lưu Chí Thái (SN 1993, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Đầm (SN 1987, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được trình báo của bà V.T.K.T (SN 1969, thường trú ấp An Quới, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) về việc bị kẻ gian lấy trộm giỏ xách tại chợ Tiệm Tôm (xã Tân Thủy), bên trong có chứa 78.000.000 đồng; 04 nhẫn bằng vàng 24K có tổng trọng lượng 11 chỉ; 01 dây chuyền vàng 24K có trọng lượng 20 chỉ kèm 01 mặt dây chuyền 18K có trọng lượng 1,4 chỉ; 01 đôi bông tai bằng vàng 18K có trọng lượng 0,5 chỉ.

Xem chi tiết

Xã hội

Dựng hiện trường bị trộm, con trai 'cuỗm' vàng của gia đình đem đánh bạc

Cần tiền đánh bạc, Hạnh đã đột nhập phòng ngủ gia đình lấy trộm gần 10 chỉ vàng, sau đó dựng hiện trường giả nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an xã Quỳ Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú tại bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1/1, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ ở bản Kẻ Nính về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Số vàng bị mất là tài sản gia đình tích góp nhiều năm, đồng thời có một phần là vàng do con gái gia chủ gửi về nhờ cất giữ.

Xem chi tiết

Xã hội

Cháu nội trộm vàng của bà để… nạp game

Sau khi lấy trộm vàng của bà nội, V.M.M (TP. Cần Thơ) đã mang bán để lấy tiền nạp game và mua sắm đồ dùng cá nhân.

Ngày 07/01, thông tin từ Công an phường Đại Thành (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng V.M.M (SN 2006) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Công an phường Đại Thành nhận được trình báo của bà P.T.Q (SN 1959, thường trú tại khu vực Láng Sen A, phường Đại Thành) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 2 lượng vàng, ước tính khoảng 280 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới