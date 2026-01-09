Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng cho vay lãi suất 365%/năm ở Quảng Ninh

Lê Trung Đức đã cho 4 cá nhân vay tiền với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương ứng 365%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất quy định.

Thiên Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lê Trung Đức, sinh năm 1996, trú tại khu Bến Triều, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

anh-chup-man-hinh-2026-01-09-luc-174106.png
Đối tượng Lê Trung Đức tại Cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đông Triều đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Đức về hành vi trên. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2 - 12/2025, Lê Trung Đức đã cho 4 cá nhân vay tiền với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương ứng 365%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất quy định.

Qua đó, Đức đã thu lợi bất chính của người vay với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện Cơ quan Công an đã đang tiếp tục điều tra mở rộng hành vi vi phạm pháp luật của Lê Trung Đức để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an phường Đông Triều đề nghị những người dân đã vay hoặc đang vay tiền lãi nặng của Lê Trung Đức khẩn trương liên hệ Công an phường Đông Triều (Điều tra viên Đặng Duy Sơn, SĐT: 0986.823.166) để giải quyết.

#vay nóng #tín dụng đen #quảng ninh #đông triều #cắt cổ #cho vay

