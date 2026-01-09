Triệt xoá đường dây mua bán ma túy, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến

Ngày 09/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 07/01, lực lượng Công an đã bắt quả tang Nguyễn Minh Điền (SN 1987, trú tại thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ 18 viên nén màu hồng được cất giấu trong túi quần của đối tượng.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Điền khai nhận số ma túy trên được mua từ Lê Ngọc Hạnh (SN: 1996, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) với mục đích bán lại để kiếm lời.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Ngọc Hạnh tại kiệt 54, đường Hai Bà Trưng (phường Quảng Trị) và thu giữ 1.180 viên ma túy dạng hồng phiến.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

