Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt xoá đường dây mua bán ma túy, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến.

Hạo Nhiên

Ngày 09/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 07/01, lực lượng Công an đã bắt quả tang Nguyễn Minh Điền (SN 1987, trú tại thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ 18 viên nén màu hồng được cất giấu trong túi quần của đối tượng.

beautyplus-collage-2026-01-09t03-37-17.png
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Điền khai nhận số ma túy trên được mua từ Lê Ngọc Hạnh (SN: 1996, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) với mục đích bán lại để kiếm lời.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Ngọc Hạnh tại kiệt 54, đường Hai Bà Trưng (phường Quảng Trị) và thu giữ 1.180 viên ma túy dạng hồng phiến.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Quảng Trị #triệt xoá #đường dây #mua bán #ma tuý

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện tài xế ở Quảng Trị dương tính với ma tuý

Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành test nhanh đối với tài xế T.V.C. ở Quảng Trị kết quả dương tính với chất ma túy methamphetamine.

Ngày 31/12, Phòng CSGT Công an TP Huế đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một tài xế dương tính với ma túy khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

7c4dd1f2-ec7a-4f33-91d2-750001b7d093.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện tài xế dương tính với ma tuý.
Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau 'mở tiệc' ma tuý tại nhà, nhóm bị cáo lĩnh hơn 25 năm tù

Sau khi mua ma túy từ người lạ, Đặng Nhất Luật (tỉnh Hà Tĩnh) rủ thêm 2 người bạn về nhà mình tổ chức sử dụng thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân Khu vực 4 – Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến đối với 3 bị cáo, gồm: Đặng Nhất Luật (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Hương Khê), Lê Văn Dũng (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Hương Khê) và Hoàng Tấn Phong (SN 1999, trú tại thôn 10, xã Hương Bình), về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, Đặng Nhất Luật mua 60 viên ma túy dạng nén giá 3,5 triệu đồng của một người không quen biết tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đem về cất giấu trong nhà ở thôn 4, xã Hương Khê để sử dụng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nữ quái bán ma tuý cho 'dân chơi' ở Quảng Trị ra đầu thú

Liên quan vụ sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà hàng King Club, Phan Công Hoài Giang đã đến cơ quan Công an đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 22/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Phan Công Hoài Giang (SN 2001, trú thôn Lệ Kỳ 1, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) đến đầu thú theo Quyết định truy nã bị can số 7862/QĐTN-CSMT ban hành ngày 14/12/2025.

Trước đó, sáng 21/12, đối tượng Phan Công Hoài Giang đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để đầu thú. Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới