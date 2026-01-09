Hai tên ‘đạo chích’ 8 ngày trộm 5 xe máy ở Bắc Ninh

Ngày 9/1, theo thông tin từ Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), đơn vị đã bắt giữ thành công 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản (xe máy) trên địa bàn.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, hai đối tượng bị bắt giữ là D.H.C (sinh năm 1990, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thuỵ, tỉnh Thái Nguyên) và D.Đ.L (sinh năm 1991, trú tại thôn Bãi Vàng, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên).

C và L bị Công an phường Nếnh bắt quả tang khi có hành vi “Trộm cắp tài sản” là 2 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave tại đường đê TDP Nam Ngạn, phường Nếnh (Bắc Ninh) hôm 5/1.

Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận thêm đã trộm cắp 3 vụ, 3 chiếc xe mô tô Honda Wave (xe của một số người dân đi câu cá) để trên bờ đê thuộc TDP Trúc Tay, TDP Nam Ngạn (phường Nếnh) vào các ngày 29/12/2025 và 4/1/2026.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

