Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hai tên ‘đạo chích’ 8 ngày trộm 5 xe máy ở Bắc Ninh

Chỉ trong vòng 8 ngày, C và L đã thực hiện 4 vụ trộm, lấy 5 chiếc xe máy của người dân trên địa bàn phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Khánh Hoài

Ngày 9/1, theo thông tin từ Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), đơn vị đã bắt giữ thành công 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản (xe máy) trên địa bàn.

cats-8550.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, hai đối tượng bị bắt giữ là D.H.C (sinh năm 1990, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thuỵ, tỉnh Thái Nguyên) và D.Đ.L (sinh năm 1991, trú tại thôn Bãi Vàng, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên).

C và L bị Công an phường Nếnh bắt quả tang khi có hành vi “Trộm cắp tài sản” là 2 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave tại đường đê TDP Nam Ngạn, phường Nếnh (Bắc Ninh) hôm 5/1.

Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận thêm đã trộm cắp 3 vụ, 3 chiếc xe mô tô Honda Wave (xe của một số người dân đi câu cá) để trên bờ đê thuộc TDP Trúc Tay, TDP Nam Ngạn (phường Nếnh) vào các ngày 29/12/2025 và 4/1/2026.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#đạo chích #trộm xe máy #Công an Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Công an Bắc Ninh giải cứu thiếu nữ sập bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’

Công an xã Đồng Kỳ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp trên cùng cơ quan chức năng liên quan giải cứu một thiếu nữ bị lừa sang Campuchia.

Ngày 9/1, Công an xã Đồng Kỳ (tỉnh Bắc Ninh) thông tin, vừa qua, đơn vị tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của một người mẹ trú tại bản Trại Tre (xã Đồng Kỳ). Trong đơn, người này trình bày việc con gái là T.T.T.H (SN 2007) cùng một người bạn cùng tuổi rời địa phương sang Campuchia theo lời rủ rê qua mạng. Sau khi xuất cảnh, các cháu bị ép làm việc trong những cơ sở lừa đảo, liên tục bị đe dọa, khống chế tinh thần.

cats-2857.jpg
Thư cảm ơn của gia đình nạn nhân với Công an xã Đồng Kỳ. (Ảnh: Công an xã Đồng Kỳ).
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nam thanh niên mang kiếm dạo chơi công viên Lãm Làng

Nam thanh niên đến khu vực công viên Lãm Làng mang theo 1 túi đựng đồ câu cá bên trong có 1 thanh kiếm dài khoảng 90cm bằng kim loại.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào hồi 13h20 ngày 5/1 tại khu vực công viên Lãm Làng (phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Đội Cảnh sát 113 - Phòng PC06 (Công an tỉnh Bắc Ninh) tuần tra, phát hiện đối tượng B.V.L (sinh năm 2012, HKTT: xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) mang theo 1 túi đựng đồ câu cá.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong có 1 thanh kiếm dài khoảng 90cm bằng kim loại (thanh kiếm có lưỡi bằng kim loại bản rộng khoảng 03 cm, dài khoảng 60 cm; có cán dài khoảng 30 cm). Đội Cảnh sát 113 tiến hành lập biên bản, bàn giao Công an phường Nam Sơn tiếp tục xác minh, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm ‘đạo chích’ trộm cắp tài sản bán lấy tiền tổ chức sử dụng ma túy

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Hoàng cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1991) cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Hoàng làm việc tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (địa chỉ TDP Núm, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Trong quá trình làm việc, Hoàng biết kho chứa lông vũ, có các bao lông vũ số lượng lớn để tại kho, công tác quản lý, giám sát lỏng lẻo nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới