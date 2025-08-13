Hà Nội

Xã hội

Xử phạt quản lý nhà nghỉ 35 triệu đồng do để xảy ra mua, bán dâm

Một quản lý nhà nghỉ tại phường Tam Hiệp (Đồng Nai) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 35 triệu đồng do có hành vi để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm…

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội đối với nhà nghỉ Thanh Nguyệt.

Theo đó, nhà nghỉ Thanh Nguyệt (Đ/c: 19B1, Hẻm 30, đường Nguyễn Bảo Đức, khu phố 6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) do bà Nguyễn Thị Hằng là người đại diện hộ kinh doanh, ông Thân Văn Hưng là người được ủy quyền quản lý, đã có 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, hành vi 1 là người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ để xảy ra hoạt động mua, bán dâm tại cơ sở do mình quản lý, quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

mai-dam-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Hành vi 2 là kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú, ưuy định tại Điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2021/NĐCP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Với những vi phạm nêu trên, Hộ kinh doanh nhà nghỉ Thanh Nguyệt bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 36,5 triệu đồng. Trong đó, hành vi 1 là 35 triệu đồng và hành vi 2 là 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 442/GCN ngày 24/01/2025 do Công an thành phố Biên Hòa cấp trong thời hạn là 09 tháng, kể từ ngày nhận được Quyết định này theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu ông Thân Văn Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà ông không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video xử phạt 30 triệu đồng vì kinh doanh dịch vụ mua bán dâm kích dục.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Nai)
