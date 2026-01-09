Trách nhiệm HaLong Canfoco vụ nhập 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh?

Nếu cơ sở chế biến đồ hộp biết rõ nguyên liệu sản xuất đồ hộp là lợn bệnh thuộc trường hợp phải tiêu hủy mà vẫn nhập hàng để sản xuất thì sẽ bị xử lý.

Những ngày qua, vụ việc Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi tuồn đến kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, Hải Phòng) thu hút sự chú ý từ dư luận. 9 đối tượng đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Đáng chú ý, khám xét trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, cơ quan công an đã niêm phong 4 kho hàng chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh, trong đó có khoảng 2 tấn đã được chế biến thành thịt hộp thành phẩm, số còn lại là thịt tồn trong kho và thịt mới giết mổ vừa được vận chuyển đến.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lấy từ mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Giải trình về sự việc trên, HaLong Canfoco cho biết, công ty là đơn vị bị liên đới do tiếp nhận nguồn nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp, đầy đủ và hợp lệ do bên cung cấp đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp theo quy định.

HaLong Canfoco thừa nhận, đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết, nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất, cung ứng ra thị trường.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu có căn cứ cho thấy, cơ sở chế biến đồ hộp biết rõ thực phẩm làm nguồn gốc sản xuất đồ hộp là động vật chết vì bệnh, dịch bệnh hoặc động vật thuộc trường hợp phải tiêu hủy mà vẫn nhập hàng để sản xuất thì sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đối với 9 đối tượng cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm do mắc dịch tả lợn châu Phi, hành vi của các đối tượng này rất coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo luật sư Cường, khi đã xác định các đối tượng biết rõ lợn nhiễm bệnh dịch nhưng vẫn tuồn vào các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn với mục đích tiêu thụ thì có đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

Theo quy định, hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm, hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy, với giá trị sản phẩm từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Điều 317 Bộ luật Hình sự quy định khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm trong các trường hợp: Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 201 người trở lên; Gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 201% trở lên; Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng, có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Đến nay, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ xác định số lượng thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi; toàn bộ số hàng hóa này buộc phải thu hồi và tiêu hủy theo quy định.

Trường hợp có căn cứ cho thấy người nào biết rõ đây là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật thuộc diện phải tiêu hủy, có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, nhưng vẫn chế biến, bán ra thị trường hoặc bán cho các cơ sở kinh doanh để chế biến thực phẩm đủ căn cứ để xử lý hình sự, không phụ thuộc vào việc đã xảy ra hậu quả hay chưa.

Theo luật sư Cường, hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đến mức phải bị xử lý hình sự.

Đối với những người đã sử dụng các sản phẩm của Halong Canfoco, theo luật sư Cường, họ có quyền liên hệ với cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát để cung cấp thông tin, giao nộp chứng cứ liên quan đến vụ án, đồng thời có quyền đề nghị tham gia tố tụng với tư cách người bị hại, cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.