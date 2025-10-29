Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm giữ 12 đối tượng chửi bới, đuổi chém nhau trên phố Hà Nội

Do mâu thuẫn, 2 nhóm chửi bới rồi bám đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, khi đến phố Hàm Long, Đ. bị các đối tượng chém vào chân và đánh vào mặt gây thương tích.

Gia Đạt

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam vừa bắt tạm giữ nhóm đối tượng Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích trên địa bàn. Trước đó, ngày 22/10, Công an phường Cửa Nam tiếp nhận tin báo về việc cháu Đ. (SN 2009; trú tại: phường Bạch Mai, TP. Hà Nội) đi chơi cùng bạn đến khu vực trước số 49 phố Hàm Long, phường Cửa Nam thì bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém gây thương tích. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

download-1-1.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua xác minh, cơ quan Công an đã triệu tập 17 đối tượng đến trụ sở làm việc. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên. Theo đó, khoảng 22h30’ ngày 21/10/2025, nhóm của Đ. và V.A.T (SN 2007; trú tại: xã Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển xe máy đến khu vực đường Đại Cồ Việt thì gặp nhóm của N.Đ.T (SN 2010; trú tại: phường Hồng Hà, Hà Nội). 2 nhóm chửi bới rồi bám đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, khi đến phố Hàm Long, Đ. bị các đối tượng chém vào chân và đánh vào mặt gây thương tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng có liên quan về hành vi Gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#xung đột Hà Nội #đối tượng chém nhau #phố Hàm Long #bạo lực đường phố #công an Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa nữ sinh mang vàng đi bán ở Hà Nội

Đối tượng yêu cầu chị V.A mở két sắt trong nhà, lấy toàn bộ vàng đem đi bán để phục vụ điều tra. Rất may, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời ngăn chặn.

Ngày 29/10, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết vừa ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa nữ sinh mang vàng đi bán. Theo đó, khoảng 19h50’ ngày 28/10/2025, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cán bộ Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo có một cô gái trẻ đến cửa hàng vàng trên phố Trung Kính có biểu hiện lo lắng, lúng túng khi bán vàng. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, đồng chí Quang đã lập tức có mặt và mời cô gái về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.

download.jpg
Công an phường Yên Hòa kịp thời ngăn chặn nữ sinh bị lừa đảo.
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A

Nước sông Trà Bồng đã dâng chạm đáy dầm cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu.

Chiều 29/10, thông tin từ Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), lúc 12h40 hôm nay, nước lũ trên sông Trà Bồng tiếp tục dâng nhanh, chạm tới dầm cầu Châu Ổ tại Km1036+261, quốc lộ (QL)1. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí lực lượng trực 24/24h tại hiện trường, phối hợp cùng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Xem chi tiết

Xã hội

Lắp Trạm thu - phát sóng dã chiến tại vùng bị mưa lũ cô lập ở Đà Nẵng

Vượt qua những khó khăn về thời tiết, địa hình, trạm thu - phát sóng dã chiến được dựng lên, khôi phục mạng thông tin chỉ huy giữa vùng mưa lũ bị cô lập.

Ngày 29/10, Trạm thu - phát sóng dã chiến đã được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 dựng lên tại độ cao cần thiết và bắt đầu hoạt động phục vụ thông tin liên lạc cho vùng bị mưa lũ ở khu vực miền núi Đà Nẵng. Nhờ vậy, mạng lưới thông tin phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và của lực lượng quân đội đã được khôi phục.

1f.jpg
Bất chấp mưa lạnh, gió giật, thiết bị ẩm ướt, sóng bị nhiễu, lính Thông tin vẫn kiên trì, đội mưa, căn mình “bắt” sóng, khôi phục tín hiệu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới