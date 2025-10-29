Tạm giữ 12 đối tượng chửi bới, đuổi chém nhau trên phố Hà Nội

Do mâu thuẫn, 2 nhóm chửi bới rồi bám đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, khi đến phố Hàm Long, Đ. bị các đối tượng chém vào chân và đánh vào mặt gây thương tích.

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam vừa bắt tạm giữ nhóm đối tượng Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích trên địa bàn. Trước đó, ngày 22/10, Công an phường Cửa Nam tiếp nhận tin báo về việc cháu Đ. (SN 2009; trú tại: phường Bạch Mai, TP. Hà Nội) đi chơi cùng bạn đến khu vực trước số 49 phố Hàm Long, phường Cửa Nam thì bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém gây thương tích. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua xác minh, cơ quan Công an đã triệu tập 17 đối tượng đến trụ sở làm việc. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên. Theo đó, khoảng 22h30’ ngày 21/10/2025, nhóm của Đ. và V.A.T (SN 2007; trú tại: xã Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển xe máy đến khu vực đường Đại Cồ Việt thì gặp nhóm của N.Đ.T (SN 2010; trú tại: phường Hồng Hà, Hà Nội). 2 nhóm chửi bới rồi bám đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, khi đến phố Hàm Long, Đ. bị các đối tượng chém vào chân và đánh vào mặt gây thương tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng có liên quan về hành vi Gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

