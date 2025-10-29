Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa nữ sinh mang vàng đi bán ở Hà Nội

Ngày 29/10, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết vừa ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa nữ sinh mang vàng đi bán. Theo đó, khoảng 19h50’ ngày 28/10/2025, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cán bộ Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo có một cô gái trẻ đến cửa hàng vàng trên phố Trung Kính có biểu hiện lo lắng, lúng túng khi bán vàng. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, đồng chí Quang đã lập tức có mặt và mời cô gái về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.

Công an phường Yên Hòa kịp thời ngăn chặn nữ sinh bị lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, danh tính cô gái trẻ được xác định là V.A (SN 2006; sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội). Chị V.A cho biết vào khoảng 8h sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị đi học, chị nhận được một cuộc gọi tự xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an. Đối tượng thông báo chị có liên quan đến một vụ án rửa tiền và đe dọa rằng nếu chị tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai thì sẽ bị bắt giam.

Sau đó, đối tượng liên tục gọi điện, thúc giục chị chuyển tiền để chứng minh trong sạch. Tin tưởng đó là Công an thật, chị V.A đã chuyển khoản số tiền 1,4 triệu đồng cho đối tượng. Tưởng rằng vụ việc đã kết thúc, đến khoảng 13h30’ cùng ngày, đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu chị V.A mở két sắt trong nhà, lấy toàn bộ vàng đem đi bán để phục vụ điều tra. Rất may, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự việc. Sau khi nghe cán bộ Công an phường giải thích về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chị V.A đã hiểu ra sự việc.

Xúc động trước tinh thần, trách nhiệm của của Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, gia đình chị V.A đã gửi thư cảm ơn đến đồng chí Quang, cùng tập thể Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện, can thiệp và bảo vệ tài sản của gia đình khỏi nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong thư cảm ơn, gia đình chị V.A viết: “Nhờ sự tinh ý, trách nhiệm và hành động nhanh chóng của đồng chí Nguyễn Văn Quang và các cán bộ Công an phường Yên Hòa, con gái chúng tôi đã được giúp đỡ đúng lúc, tránh được hậu quả đáng tiếc. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.”

Đây là vụ việc thứ 5 liên tiếp kể từ ngày 01/7/2025 mà Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, “giải cứu” công dân khỏi các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc cũng là bài học cảnh báo cho người dân, đặc biệt là phụ huynh, sinh viên và người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để phục vụ điều tra.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

