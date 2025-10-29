Hà Nội

Xã hội

Quảng Ngãi cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A

Nước sông Trà Bồng đã dâng chạm đáy dầm cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu.

Thanh Hà

Chiều 29/10, thông tin từ Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), lúc 12h40 hôm nay, nước lũ trên sông Trà Bồng tiếp tục dâng nhanh, chạm tới dầm cầu Châu Ổ tại Km1036+261, quốc lộ (QL)1. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí lực lượng trực 24/24h tại hiện trường, phối hợp cùng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

cau.png
Nước sông Trà Bồng đã dâng chạm đáy dầm cầu Châu Ổ.

Đến 13h15, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm toàn bộ phương tiện và người qua cầu, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu Châu Ổ. Công tác điều tiết, hướng dẫn giao thông được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Để duy trì thông suốt tuyến Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng triển khai phân luồng giao thông từ xa.

Phương án 1, từ hướng Bắc vào, các phương tiện đến ngã ba Dốc Sỏi (Km1028+200 QL1) rẽ trái đi tuyến Dung Quất, sau đó trở lại QL1 tại ngã tư Bình Long (Km1040+200) và ngược lại.

anh-bai.png
Các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phương án 2, phân luồng sớm lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, theo hướng từ Bắc rẽ phải tại cầu vượt Trường Hải (Km1011+800 QL1, xã Núi Thành) để lên cao tốc, rồi ra lại QL1 tại Km1063+720 (nút giao Bình Sơn).

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời chỉ đạo bổ sung rọ thép từ khu vực miền Nam ra miền Trung nhằm phục vụ công tác bảo vệ công trình và khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng Khu Quản lý đường bộ III sẽ được cấp bổ sung 15.000 rọ thép bọc nhựa PVC và 5.000 rọ thép bọc kẽm, phục vụ gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến QL1 và các tuyến huyết mạch khác.

Hiện, lực lượng ngành giao thông, công an và chính quyền các địa phương đang túc trực 24/24h, chủ động phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nước lũ tại Quảng Ngãi đạt đỉnh lịch sử, chạm dầm cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A:

#Cầu Châu Ổ #phương tiện #lưu thông #qua cầu #Quảng Ngãi #sông Trà Bồng

