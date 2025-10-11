Hà Nội

Xã hội

Tài xế bị đá vùi lấp tử vong tại mỏ đá ở Quảng Ngãi

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại một mỏ đá thuộc thôn Thượng Hoà (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi), khiến một tài xế xe tải bị đá vùi lấp tử vong.

Tuệ Minh

Sáng 11/10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nói trên. Hiện Công an xã Vạn Tường đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10/10, ông P.V.T (50 tuổi, ở TP Đà Nẵng), tài xế của Công ty Khởi Phát, điều khiển xe tải biển số 43C - 066.14 vào mỏ đá Thượng Hoà (xã Vạn Tường) để nhận đá chở đi công trình.

1000022337.jpg
Khai thác, chế biến đá tại các mỏ khu vực thôn Thượng Hòa, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong lúc dừng xe, ông P.V.T được cho là chui vào thùng xe tải. Cùng lúc này, tài xế điều khiển xe máy xúc đang làm việc trong mỏ đổ đá lên thùng xe nhưng không phát hiện ông Thọ ở bên trong, khiến ông bị đá vùi lấp.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, những người làm việc trong mỏ mới phát hiện vụ việc.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng), nhưng đã tử vong sau đó.

Đến 21h34, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận thông tin từ ông Trần Đình Cường, Giám đốc Công ty APH Hà Nội, đơn vị đang hoạt động tại khu vực mỏ về vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

“Sáng nay (11/10), Công an xã cùng tổ công tác tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Ung Đình Hiền thông tin thêm.

