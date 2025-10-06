Hà Nội

Xã hội

Nửa đêm, động đất 4,9 độ ở Quảng Ngãi

Nhiều người dân xung quanh xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đều cảm nhận được sự rung lắc từ trận động đất 4,9 độ.

Theo An Hiền/ Báo Pháp luật TP HCM

Nhiều người dân xung quanh xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đều cảm nhận được sự rung lắc từ trận động đất 4,9 độ.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất, vừa cho biết xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xảy ra một trận động đất có độ lớn lên tới 4,.

Trận động đất xảy ra vào lúc 1 giờ 28 phút ngày 6-10, tại toạ độ 14.871N-108.130E. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ Rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Trên mạng , một số người dân sống xung quanh khu vực xảy ra động đất cho biết họ cảm nhận được rõ sự rung lắc.

“Tôi thức từ 1 giờ sáng nên cảm nhận rõ sự rung chuyển, sợ. Tôi ở TP Kon Tum (cũ) còn nghe rõ, huống chi Măng Bút”, một người dân cho biết.

Bản đồ chấn tâm trận động đất 4,9 độ ở xã Măng Bút.
Bản đồ chấn tâm trận động đất 4,9 độ ở xã Măng Bút.

Trước đó, vào tối 5/10, cũng xảy ra liên tiếp 4 trận động đất tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, với độ lớn từ 3,4 đến 4,3 độ.

Cả 4 trận động đất có độ rủi ro thiên tai cấp 0.

TS Nguyễn Xuân Anh cho biết, hiện Trung tâm đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các địa chấn để kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo nếu có bất thường.

Từ năm 2021 đến nay, rất nhiều trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Nguyên nhân được cho là do động đất kích thích, có liên quan từ quá trình tích nước hồ chứa.

