Xã hội

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, Quảng Ngãi

Cảnh sát bảo vệ kín bên ngoài nhà riêng của chủ doanh nghiệp có tiếng hoạt động trên địa bàn khiến người dân hiếu kỳ.

Tuệ Minh

Trưa ngày 30/9, người dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xôn xao khi lực lượng chức năng phong tỏa ngôi nhà trên địa bàn. Theo người dân địa phương thì đây là nhà riêng của bà Phạm Thị Minh L., chủ Công ty TNHH Lý Tuấn.

Tại hiện trường, các lực lượng cảnh giới bên ngoài bảo vệ, ngăn người dân hiếu kỳ.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh L. (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Lý Tuấn hoạt động chính ở lĩnh vực vận tải và khai thác khoáng sản.

​Theo điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty TNHH Lý Tuấn, bà Phạm Thị Minh L. bị cáo buộc đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Minh L.

​Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam 03 tháng và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà L. để phục vụ công tác điều tra. Tại nơi làm việc, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

​Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

​Công ty TNHH Lý Tuấn là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải, từng được biết đến có liên quan tới một số vụ việc ở Quảng Ngãi.

Tháng 9/2022, doanh nghiệp này có động thái "giam lỏng" phóng viên của một số báo khi đổ đất chặn đường không cho xe ô tô của phóng viên di chuyển, tác nghiệp gần khu vực mỏ đất. Sau đó, mỏ đất của doanh nghiệp này bị phát hiện khai thác vượt trữ lượng cho phép và bị phạt gần 1 tỷ đồng.

z5423676783585-c64bf47a60cf4aa77daad307ede33068.jpg
Lượng khoáng sản Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển, tập kết không có hóa đơn, chứng từ tại khu vực cảng Kỳ Hà.

Tiếp đến, vào tháng 4/2023, doanh nghiệp này tiếp tục bị phát hiện nợ thuế quá hạn và bị phong tỏa tài sản, cưỡng chế nộp thuế hơn 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quá trình thuê vận chuyển khoáng sản từ cảng Kỳ Hà đến Lý Sơn, tàu dắt và xà lan do công ty này thuê gặp nạn bị chìm khiến 9 người gặp nạn. Trong đó 4 người chết còn lại 5 người hiện vẫn đang mất tích. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc, nhưng hiện vụ án đã đình chỉ điều tra do hết thời hạn.

Cũng liên quan đến số khoáng sản này, Công ty Lý Tuấn đã vận chuyển trái phép hàng trăm nghìn khối đá không hóa đơn, chứng từ đến tập kết tại cảng Kỳ Hà (Đà Nẵng) nhằm xuất bán trái phép. Cơ quan chức năng phải ra văn bản tạm giữ khối lượng khoáng sản trên để điều tra, làm rõ.

Gần đây nhất, Công ty TNHH Lý Tuấn cũng tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại hàng loạt mỏ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cho rằng bị chèn ép, loại hồ sơ không khách quan, doanh nghiệp này đã khởi phát nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng.

Quảng Ngãi phát hiện doanh nghiệp xả thải khối lượng lớn ra môi trường.
