Xã hội

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A ở Lâm Đồng khiến 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/9 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, khi xe đầu kéo rẽ vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, khiến hai thanh niên đi xe máy tử vong.

Bảo Giang

Sáng 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

z7009558097454-563204389109c5b62584a65faa316336.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 cùng ngày, tại Km1596 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Hảo, xảy ra va chạm giữa xe máy mang biển số 69AM-140.15 chở theo anh N.V.P (SN 2002, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) và anh B.M.Đ (SN 2001, ngụ tỉnh Cà Mau) với xe ô tô đầu kéo biển số 35C-052.06 do anh L.V.D (SN 1980, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang chuyển hướng qua đường để vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Cú va chạm khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bài liên quan

Xã hội

Ngã xe máy trên đường mưa, nam thanh niên bị ô tô con tông tử vong

Nạn nhân K’Văn (25 tuổi, xã Bảo Lâm 3) tử vong tại chỗ sau tai nạn giữa ô tô và xe máy trong cơn mưa lớn tại xã Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Sáng 9/9, UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

11.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.Đ
Xem chi tiết

Xã hội

Thi thể người đàn ông được phát hiện ở cảng cá Phan Thiết

Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi vào bờ kè phía nam cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 8/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại khu vực cảng cá Phan Thiết.

529310169-1278748413617040-2550537868199661046-n.jpg
Người dân tập trung tại khu vực cảng cá Phan Thiết, nơi phát hiện thi thể người đàn ông.
Xem chi tiết

Xã hội

Không chấp hành hiệu lệnh, người đi xe máy tông vào CSGT Lâm Đồng

Bị ra hiệu lệnh dừng vì chạy quá tốc độ, người điều khiển xe máy không chấp hành mà lao thẳng vào trung tá CSGT tỉnh Lâm Đồng, gây thương tích nghiêm trọng.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Liên Hương điều tra vụ người đi xe máy tông gãy chân trung tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h23 ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô biển số 86B4-143.86 chở một người ngồi sau chạy quá tốc độ.

Xem chi tiết

