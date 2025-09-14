Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A ở Lâm Đồng khiến 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/9 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, khi xe đầu kéo rẽ vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, khiến hai thanh niên đi xe máy tử vong.

Sáng 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 cùng ngày, tại Km1596 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Hảo, xảy ra va chạm giữa xe máy mang biển số 69AM-140.15 chở theo anh N.V.P (SN 2002, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) và anh B.M.Đ (SN 2001, ngụ tỉnh Cà Mau) với xe ô tô đầu kéo biển số 35C-052.06 do anh L.V.D (SN 1980, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang chuyển hướng qua đường để vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Cú va chạm khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

