Xã hội

Không chấp hành hiệu lệnh, người đi xe máy tông vào CSGT Lâm Đồng

Bị ra hiệu lệnh dừng vì chạy quá tốc độ, người điều khiển xe máy không chấp hành mà lao thẳng vào trung tá CSGT tỉnh Lâm Đồng, gây thương tích nghiêm trọng.

Bảo Giang

Ngày 12/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Liên Hương điều tra vụ người đi xe máy tông gãy chân trung tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h23 ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô biển số 86B4-143.86 chở một người ngồi sau chạy quá tốc độ.

tham.jpg
Đại tá Nguyễn Tường Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi trung tá Nguyễn Hoàng Trung tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng vào trung tá Trung, khiến anh gãy chân. Nạn nhân được đưa cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM điều trị.

Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Tường Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM thăm hỏi, động viên trung tá Nguyễn Hoàng Trung – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng.

