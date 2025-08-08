Thi thể người đàn ông được phát hiện ở cảng cá Phan Thiết

Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi vào bờ kè phía nam cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 8/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại khu vực cảng cá Phan Thiết.

Người dân tập trung tại khu vực cảng cá Phan Thiết, nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là N.V.D (sinh năm 1974, trú địa phương).

Khoảng 12h20 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trôi vào bờ kè phía nam cảng cá, trên đường Hàn Thuyên, phường Phan Thiết và trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an cùng người dân đã đưa thi thể vào bờ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

