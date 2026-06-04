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Thể thao

Siêu máy tính Opta gọi tên ứng viên số một vô địch World Cup 2026

Sau 10.000 lần mô phỏng, siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha là đội tuyển có nhiều cơ hội đăng quang World Cup 2026 nhất, vượt Pháp, Anh và Argentina.

Thiên Anh

Trước mỗi kỳ World Cup, những dự đoán về nhà vô địch luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Nếu trước đây các loài động vật như bạch tuộc Paul từng gây chú ý với khả năng "tiên tri" kết quả trận đấu, thì hiện nay công nghệ và dữ liệu lớn đang dần trở thành công cụ dự báo được nhiều người tin cậy hơn.

Mới đây, siêu máy tính của công ty phân tích dữ liệu thể thao Opta đã thực hiện 10.000 lần mô phỏng để đánh giá cơ hội vô địch của các đội tuyển tại World Cup 2026. Kết quả cho thấy Tây Ban Nha là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch với xác suất hơn 16%.

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World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12/6 - 20/7/2026.

Đây được xem là tỷ lệ khá ấn tượng trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có sự tham dự của 48 đội tuyển, thay vì 32 đội như các giải đấu trước đây. Việc mở rộng quy mô giải đấu được dự báo sẽ làm tăng tính cạnh tranh và khiến hành trình chinh phục cúp vàng trở nên khó khăn hơn.

Theo đánh giá của Opta, sức mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha đến từ sự cân bằng ở cả ba tuyến. Đội bóng xứ bò tót đang sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng như Lamine Yamal, Rodri cùng nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Đứng ngay phía sau Tây Ban Nha là đội tuyển Pháp với xác suất vô địch khoảng 13%. Sở hữu lực lượng giàu chiều sâu cùng nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, đội bóng áo lam tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

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Đội tuyển Anh xếp thứ ba với hơn 11% cơ hội đăng quang. Dù vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn kéo dài nhiều thập kỷ, "Tam sư" vẫn duy trì vị thế của một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới nhờ dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Trong khi đó, đương kim vô địch Argentina được Opta dự đoán có hơn 10% khả năng bảo vệ thành công ngôi vương. Sau chức vô địch tại World Cup 2022, đội bóng Nam Mỹ vẫn duy trì được bộ khung giàu kinh nghiệm cùng nhiều tài năng trẻ triển vọng.

Đáng chú ý, ngoài bốn đội tuyển gồm Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Argentina, không có đội bóng nào được siêu máy tính Opta đánh giá sở hữu xác suất vô địch vượt ngưỡng 10%.

Dù những dự đoán từ mô hình dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, kết quả mô phỏng phần nào phản ánh tương quan sức mạnh giữa các đội tuyển trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, lịch sử World Cup đã nhiều lần chứng minh rằng bất ngờ luôn là một phần không thể thiếu của môn thể thao vua, và mọi dự báo đều có thể bị đảo ngược khi trái bóng chính thức lăn trên sân cỏ.

#World Cup 2026 #Opta #dự đoán #ứng viên vô địch #tây ban nha

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