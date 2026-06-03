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Thể thao

Công nghệ đặc biệt tại World Cup 2026: Drone chở máy sốc tim cứu khán giả

World Cup 2026 sẽ ứng dụng drone cứu hộ mang máy sốc tim và thiết bị y tế lên khán đài, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu cho khán giả gặp sự cố.

Thiên Anh

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico được kỳ vọng không chỉ tạo dấu ấn về quy mô tổ chức mà còn trở thành sự kiện thể thao tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ bảo vệ sức khỏe khán giả.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp tại các sân vận động.

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Loạt máy bay không người lái dự kiến sẽ được triển khai tại các sân vận động World Cup 2026.

Theo truyền thông quốc tế, các drone chuyên dụng sẽ được triển khai tại nhiều địa điểm tổ chức World Cup nhằm vận chuyển nhanh các thiết bị y tế cần thiết như máy khử rung tim tự động (AED), thuốc cấp cứu và các dụng cụ hỗ trợ sơ cứu đến vị trí xảy ra sự cố.

Cuộc đua với thời gian trong những tình huống sinh tử

Tại các sự kiện thể thao quy mô lớn, tình trạng khán giả gặp vấn đề sức khỏe như ngừng tim đột ngột, đột quỵ, ngất xỉu hoặc khó thở không phải là hiếm gặp.

Trong những trường hợp này, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định đến khả năng sống sót của bệnh nhân.

Các chuyên gia y tế cho biết việc tiếp cận nạn nhân càng sớm thì cơ hội cứu sống càng cao. Tuy nhiên, tại những sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người, lực lượng y tế đôi khi gặp khó khăn trong việc di chuyển xuyên qua đám đông để đưa thiết bị cứu hộ đến hiện trường.

Sự xuất hiện của drone được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận nạn nhân. Thay vì mất nhiều phút để nhân viên y tế mang theo thiết bị băng qua các khu vực đông người, drone có thể bay thẳng đến vị trí cần hỗ trợ chỉ trong thời gian ngắn.

Mang theo máy sốc tim và bút tiêm khẩn cấp

Theo kế hoạch, các drone sẽ được trang bị máy khử rung tim tự động (AED) – thiết bị có vai trò quan trọng trong xử lý các trường hợp ngừng tim đột ngột.

Ngoài ra, một số drone còn có thể vận chuyển bút tiêm epinephrine dùng cho các trường hợp sốc phản vệ nghiêm trọng hoặc các vật tư y tế cần thiết khác.

Sau khi thiết bị được đưa đến hiện trường, nhân viên y tế hoặc những người đã được hướng dẫn sơ cứu có thể sử dụng ngay trong lúc chờ đội cấp cứu chuyên nghiệp tiếp cận.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng AED trong những phút đầu tiên sau khi nạn nhân ngừng tim có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót.

World Cup lớn nhất lịch sử

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia, tăng đáng kể so với 32 đội ở các kỳ trước.

Giải đấu dự kiến diễn ra trên 16 sân vận động thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ, với tổng cộng 104 trận đấu. Đây cũng được xem là kỳ World Cup có lượng khán giả trực tiếp lớn nhất từ trước đến nay.

Việc ứng dụng drone cứu hộ được đánh giá là một phần trong chiến lược nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho người hâm mộ, bên cạnh các hệ thống giám sát thông minh, công nghệ nhận diện và các giải pháp y tế hiện đại khác.

Giới chuyên môn nhận định nếu mô hình này phát huy hiệu quả tại World Cup 2026, công nghệ drone cứu hộ hoàn toàn có thể được nhân rộng tại các sân vận động, lễ hội âm nhạc, sự kiện đông người hoặc các địa điểm công cộng trên toàn thế giới trong tương lai.

#World Cup 2026 #Drone cứu hộ #Thiết bị y tế #Máy sốc tim #An toàn thể thao #Công nghệ y tế

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