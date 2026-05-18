World Cup 2026 chờ màn “phá kén” của thế hệ siêu sao mới

Bên cạnh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những ứng viên vô địch, FIFA World Cup 2026 được xem là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ mới khẳng định tên tuổi trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhiều gương mặt đang nổi lên mạnh mẽ tại châu Âu được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá trong mùa hè tới.

Một trong những cái tên nhận nhiều sự chú ý là Dean Huijsen. Trung vệ 20 tuổi đang nổi lên như tương lai hàng thủ của tuyển Tây Ban Nha nhờ khả năng kiểm soát bóng, phát động tấn công và tư duy chơi bóng hiện đại. Cầu thủ trẻ này được đánh giá có thể cạnh tranh suất đá chính cùng những ngôi sao giàu kinh nghiệm tại giải đấu sắp tới.

Ở hàng công tuyển Pháp, Hugo Ekitike cũng được xem là nhân tố đáng chờ đợi. Tiền đạo 23 tuổi gây ấn tượng mạnh nhờ phong độ bùng nổ tại cấp CLB với hơn 20 lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này. Dù tuyển Pháp sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Kylian Mbappé hay Ousmane Dembélé, Ekitike vẫn được đánh giá đủ khả năng tạo khác biệt nếu được trao cơ hội.

Bóng đá Đức cũng sở hữu “viên ngọc” đáng chú ý mang tên Lennart Karl. Tiền vệ tấn công 18 tuổi của Bayern Munich đang trải qua mùa giải thăng hoa với nhiều đóng góp tại Bundesliga lẫn Champions League. Khả năng rê bóng, tạo đột biến cùng sự tự tin giúp Karl được xem là gương mặt có thể tạo nên bất ngờ ở World Cup.

Trong khi đó, Paul Wanner đang nổi lên như niềm hy vọng mới của tuyển Áo. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich gây ấn tượng trong màu áo PSV Eindhoven và được kỳ vọng sẽ mang tới sự sáng tạo cho tuyến giữa của đội tuyển châu Âu này.

Brazil tiếp tục trình làng một tài năng tấn công giàu tốc độ là Rayan. Chân sút 19 tuổi hiện thi đấu tại Ngoại hạng Anh và đã được trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia. Với phong cách chơi bóng giàu đột biến, Rayan được xem là “ẩn số” thú vị của Selecao tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, người hâm mộ Anh đang dành sự quan tâm lớn cho thần đồng Max Dowman của Arsenal F.C.. Dù mới 16 tuổi, Dowman đã đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với tư cách cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải đấu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, tài năng trẻ này hoàn toàn có thể được trao cơ hội lên tuyển Anh dự World Cup.

Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều ngôi sao vụt sáng từ rất sớm như Pelé hay Samuel Eto'o. Vì thế, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra sân khấu cho một thế hệ cầu thủ trẻ mới bước ra ánh sáng và định hình tương lai bóng đá thế giới.