SAWACO chỉ định thầu cho Hải Hoàng Dương: Dấu ấn "người quen" và điệp khúc trúng thầu

Công ty TNHH Hải Hoàng Dương vừa được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) chỉ định thầu gói xây lắp hơn 3,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây chỉ là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng tại SAWACO trong năm 2025.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 21/11/2025, ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAWACO) đã ký Quyết định số 2622/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình".

Gói thầu này thuộc dự án "Di dời, xử lý giao cắt ống cấp 3 phối hợp với dự án cải tạo, nâng cấp đường và cụm hẻm phường 13 quận Tân Bình", được đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty.

Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Hải Hoàng Dương (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 352 Lê Quang Định, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh). Giá trúng thầu là 3.768.841.285 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng phí). Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này là Chỉ định thầu. Trước đó, tại Quyết định số 1919/QĐ-TCT-KHĐT ngày 03/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, SAWACO đã phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu rút gọn" cho gói thầu xây lắp này, với giá gói thầu dự toán là 4.053.169.000 đồng. Như vậy, so với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu đạt khoảng 7%.

Tuy nhiên, gói thầu tiền tỷ nói trên chỉ là một phần nhỏ trong "bảng thành tích" dày đặc của Công ty TNHH Hải Hoàng Dương tại hệ sinh thái cấp nước Sài Gòn trong năm 2025.

Dữ liệu thống kê cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 11/2025, Hải Hoàng Dương đã được ghi nhận trúng ít nhất 3 gói thầu lớn tại SAWACO. Cụ thể, ngoài gói thầu được chỉ định ngày 21/11 nêu trên, vào ngày 26/11/2025, doanh nghiệp này tiếp tục trúng gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình" khác của SAWACO với giá trị hơn 4,79 tỷ đồng. Trước đó, ngày 14/11/2025, Hải Hoàng Dương cũng trúng gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây lắp" với giá trị lên tới hơn 8,82 tỷ đồng.

Sự xuất hiện liên tục của Hải Hoàng Dương trong các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của SAWACO khiến dư luận không khỏi chú ý đến năng lực thực sự và mối quan hệ giữa nhà thầu này với chủ đầu tư.

Dấu ấn tại hệ sinh thái SAWACO

Tìm hiểu của PV cho thấy, Công ty TNHH Hải Hoàng Dương được thành lập từ năm 2004, do ông Hoàng Hải làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp các công trình cấp thoát nước.

Lịch sử đấu thầu ghi nhận, Hải Hoàng Dương đã tham gia khoảng 117 gói thầu, trong đó trúng 68 gói. Tổng giá trị trúng thầu ước tính hơn 617 tỷ đồng. Đặc biệt, địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp này tập trung tại TP HCM, với mối quan hệ mật thiết với các đơn vị thuộc khối cấp nước.

Phân tích sâu dữ liệu đấu thầu cho thấy, SAWACO (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) là một trong những bên mời thầu "thân thiết" nhất của Hải Hoàng Dương. Tính lũy kế, nhà thầu này đã tham gia 15 gói thầu do SAWACO mời thầu và trúng tới 10 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này lên tới gần 115 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 94,87%, cho thấy mức tiết kiệm ngân sách ở mức trung bình.

Không chỉ "bén duyên" với công ty mẹ SAWACO, Hải Hoàng Dương còn là cái tên quen thuộc tại các đơn vị thành viên. Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, Hải Hoàng Dương đã tham gia 13 gói thầu và trúng 7 gói với tổng giá trị khoảng 39 tỷ đồng. Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, nhà thầu này tham gia 11 gói và trúng 6 gói, mang về doanh thu khoảng 36 tỷ đồng.

Trong năm 2025, tần suất trúng thầu của Hải Hoàng Dương tăng đột biến. Ngoài các gói thầu tháng 11 đã nêu, nhà thầu này còn ghi nhận chiến thắng tại nhiều gói thầu khác như: Gói thầu trúng ngày 17/7/2025 (giá trị hơn 4,4 tỷ đồng), gói thầu ngày 21/5/2025 (giá trị hơn 9,5 tỷ đồng), gói thầu ngày 07/5/2025 (giá trị hơn 12,1 tỷ đồng), và gói thầu ngày 23/01/2025 (giá trị hơn 9,3 tỷ đồng).

Bài toán năng lực và hiệu quả đầu tư

Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu trong một khoảng thời gian ngắn là tín hiệu vui về mặt kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán khó về quản lý tiến độ và chất lượng công trình.

Với việc trúng liên tiếp các gói thầu xây lắp có giá trị lớn (từ vài tỷ đến hơn chục tỷ đồng) chỉ trong vòng vài tháng của năm 2025, Công ty TNHH Hải Hoàng Dương phải đối mặt với áp lực rất lớn về việc huy động nhân sự, máy móc thiết bị để thi công đồng loạt. Liệu nguồn lực của nhà thầu có đủ để dàn trải cho tất cả các công trình này mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành nước hay không?

Bên cạnh đó, việc SAWACO áp dụng hình thức "Chỉ định thầu" cho gói thầu hơn 3,7 tỷ đồng (QĐ 2622 ngày 21/11/2025) cũng cần được xem xét kỹ lưỡng dưới góc độ của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mặc dù hình thức này giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, nhưng nó cũng làm giảm tính cạnh tranh. Việc lựa chọn một nhà thầu "quen mặt" như Hải Hoàng Dương để chỉ định thầu liệu có đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn nhà nước?

Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu liên tục rơi vào tay một số ít nhà thầu quen thuộc, hoặc việc áp dụng chỉ định thầu cần được giám sát chặt chẽ để tránh nguy cơ thất thoát, lãng phí hoặc lợi ích nhóm.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các kỳ tiếp theo.