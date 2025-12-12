Công ty Minh Trang được chỉ định gói thầu hơn 2,9 tỷ của Cấp nước Sài Gòn

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vừa phê duyệt cho Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Trang trúng gói thầu xây lắp theo hình thức chỉ định thầu, với giá trúng thầu hơn 2,9 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Sawaco) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một dự án di dời đường ống nước, trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Trang là đơn vị được "chọn mặt gửi vàng".

Được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 2,9 tỷ đồng

Ngày 21/11/2025, ông Đặng Đức Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Sawaco) đã ký Quyết định số 2625/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng". Gói thầu này thuộc dự án "Di dời, xử lý giao cắt ống cấp 3 phối hợp với công trình chống ngập úng các tuyến hẻm và đường trên địa bàn phường 6, 15 - quận Tân Bình".

Quyết định số 2625/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Trang (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 80 Đường 250, Khu Phố 60, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh). Giá trúng thầu là 2.941.448.000 đồng.

Dữ liệu từ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1937/QĐ-TCT-KHĐT ngày 04/09/2025 do ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Sawaco ký cho thấy, giá gói thầu này được phê duyệt là 3.169.664.000 đồng. Như vậy, qua quá trình lựa chọn nhà thầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này đạt khoảng hơn 7,2% (tương đương khoảng 228 triệu đồng).

Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng tại gói thầu này là Chỉ định thầu, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ vốn kinh doanh của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Được biết, dự án này nhằm mục tiêu phối hợp đồng bộ với các công trình chống ngập úng các tuyến đường, tuyến hẻm, đồng thời cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và hoàn thiện mạng lưới cấp nước an toàn cho người dân khu vực Phường 6, 15, Quận Tân Bình.

Năng lực đấu thầu của Công ty Minh Trang

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Trang được thành lập ngày 23/12/2010, hiện do bà Trương Thị Thùy Trang làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, đặc biệt là thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước.

Dữ liệu thống kê về hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty Minh Trang là một cái tên khá "quen mặt" trong lĩnh vực thi công hạ tầng ngành nước tại TP HCM. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 139 gói thầu, trong đó trúng 88 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 174 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty Minh Trang diễn ra vô cùng sôi động. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, nhà thầu này đã tham gia khoảng 33 gói thầu và được công bố trúng 17 gói.

Phân tích sâu hơn về lịch sử trúng thầu, có thể thấy Công ty Minh Trang có mối quan hệ hợp tác khá thường xuyên với một số đơn vị thành viên thuộc hệ thống cấp nước TP HCM. Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, nhà thầu này đã tham gia 62 gói thầu và trúng 34 gói. Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, con số này là tham gia 45 gói và trúng 29 gói. Ngoài ra, đơn vị này cũng trúng 9/14 gói thầu tham gia tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Điểm đáng lưu ý trong hồ sơ năng lực của Công ty Minh Trang năm 2025 là tần suất trúng thầu dồn dập vào giai đoạn cuối năm. Chỉ trong tháng 10 và tháng 11/2025, doanh nghiệp này liên tiếp được công bố trúng thầu nhiều gói thầu xây lắp.

Đơn cử, ngoài gói thầu chỉ định thầu tại Sawaco nêu trên, ngày 18/11/2025, Công ty Minh Trang cũng trúng gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định với giá hơn 2,95 tỷ đồng. Trước đó, ngày 07/11/2025, đơn vị này trúng gói thầu trị giá hơn 5,1 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và một gói thầu khác hơn 2,1 tỷ đồng tại Cấp nước Gia Định.

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp trong một khoảng thời gian ngắn đặt ra vấn đề về năng lực quản trị, khả năng huy động nhân sự và máy móc thiết bị của nhà thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho tất cả các công trình cùng lúc.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, tuy rút ngắn được thời gian lựa chọn nhà thầu, nhưng cũng đòi hỏi chủ đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được chỉ định để đảm bảo dự án về đích đúng hẹn, tránh tình trạng dàn trải nguồn lực dẫn đến chậm tiến độ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.