Xây dựng Hoàng Sang: Năm 2025 bội thu gói thầu, đối thủ trượt vì "quên" bản vẽ

Trong năm 2025, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang tham gia 20 gói thầu và trúng tới 19 gói. Tại gói thầu mới nhất, đối thủ cạnh tranh bị loại vì không có bản vẽ giải pháp kỹ thuật.

Hải Đăng - Hà Linh

Liên tiếp trúng thầu trong năm 2025 với tỷ lệ gần như tuyệt đối, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang đang cho thấy vị thế lớn tại các gói thầu khu vực Lộc Ninh. Tuy nhiên, việc đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi sơ đẳng đang khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh thực sự tại các dự án này.

Đối thủ "quên" nộp bản vẽ kỹ thuật

Ngày 28/11/2025, ông Đinh Ngạn Anh, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 63/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa, dặm vá các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Lộc Ninh".

qd.jpg
Quyết định số 63/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Theo Quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang (gọi tắt là Công ty Hoàng Sang). Giá trúng thầu là 4.214.204.000 đồng, giảm hơn 44 triệu đồng so với giá gói thầu (4.258.933.071 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 21/11/2025, gói thầu này chỉ có 02 nhà thầu tham dự là Công ty Hoàng Sang và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn (Công ty Trần Nguyễn). Giá dự thầu của Công ty Trần Nguyễn là 4.220.802.144 đồng, cao hơn so với Công ty Hoàng Sang.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm không nằm ở giá cả mà là lý do trượt thầu của Công ty Trần Nguyễn. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 29/BCĐG-ST ngày 26/11/2025 do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Sơn Tây lập, Công ty Trần Nguyễn đã bị đánh giá "Không đạt" về năng lực kỹ thuật.

Cụ thể, Tổ chuyên gia chỉ rõ: "Nhà thầu không có bản vẽ giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho tất cả hạng mục công việc. Biểu tiến độ thi công của nhà thầu không thể hiện công tác thi công hệ thống thoát nước, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công".

Trong hoạt động đấu thầu xây lắp chuyên nghiệp, Bản vẽ giải pháp kỹ thuật và Biện pháp tổ chức thi công là những thành phần cốt lõi, cơ bản nhất của một bộ Hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Việc một nhà thầu tham gia đấu thầu nhưng lại "quên" hoặc không nộp các tài liệu này là điều hy hữu, thường chỉ thấy ở những trường hợp nhà thầu tham gia cho đủ số lượng (thường gọi là "quân xanh"). Việc Công ty Trần Nguyễn bị loại vì lý do này đã giúp Công ty Hoàng Sang rộng cửa trúng thầu mà không vấp phải sự cạnh tranh gay gắt về kỹ thuật.

Một năm "bội thu" với 19/20 gói thầu trúng

Theo dữ liệu thống kê đấu thầu, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang (Mã số doanh nghiệp: 3801124933; Địa chỉ: Số 109, Tổ 5, Ấp 10, Xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) có lịch sử hoạt động rất sôi nổi. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Minh Cường.

Năm 2025 được xem là năm thành công rực rỡ của nhà thầu này. Dữ liệu cho thấy, tính đến đầu tháng 12/2025, Công ty Hoàng Sang đã tham gia 20 gói thầu và trúng tới 19 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 95%.

Đặc biệt, trong giai đoạn cuối tháng 11/2025, doanh nghiệp này liên tiếp đón nhận tin vui trúng thầu với mật độ dày đặc:

  • Ngày 28/11/2025: Trúng gói thầu Thi công xây dựng đường giao thông tại Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh (trị giá hơn 4,2 tỷ đồng).
  • Ngày 27/11/2025: Trúng gói thầu Xây dựng do Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh mời thầu (với vai trò Liên danh chính, trị giá gần 24 tỷ đồng).
  • Ngày 26/11/2025: Trúng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng do Công ty TNHH Một thành viên Cao su Lộc Ninh mời thầu (trị giá gần 800 triệu đồng).
  • Ngày 22/11/2025: Trúng liên tiếp 02 gói thầu thi công xây dựng do Phòng Kinh tế xã Tân Tiến mời thầu (tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng).

Chỉ trong vòng một tuần, Công ty Hoàng Sang đã được phê duyệt trúng 5 gói thầu xây lắp ở nhiều địa điểm và chủ đầu tư khác nhau.

Bài toán năng lực thi công

Việc trúng thầu nhiều là niềm vui của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực lớn về năng lực triển khai thực tế. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nhà thầu phải kê khai nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu cho từng gói thầu. Nhân sự chủ chốt đã huy động cho gói thầu này (mà chưa hoàn thành) thì không được kê khai cho gói thầu khác trong cùng một thời điểm, trừ trường hợp gói thầu thực hiện không cùng thời gian.

Với việc trúng 5 gói thầu xây lắp gần như cùng lúc vào cuối tháng 11/2025, dư luận đặt câu hỏi: Liệu Công ty Hoàng Sang có đủ nguồn lực nhân sự (Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật...) và máy móc thiết bị để "rải" đều trên các công trường, đảm bảo tiến độ và chất lượng như cam kết?

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu mà Công ty Hoàng Sang trúng thường xuyên ở mức thấp (trung bình khoảng 1%). Tại gói thầu Sửa chữa đường giao thông xã Lộc Ninh nêu trên, mức tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1%. Điều này tuy không vi phạm quy định nhưng chưa cho thấy hiệu quả cao trong việc tiết giảm ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu cạnh tranh.

Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của vốn đầu tư công, thiết nghĩ các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đặc biệt là việc huy động nhân sự, máy móc thực tế tại hiện trường của các nhà thầu trúng nhiều gói thầu cùng lúc như Công ty Hoàng Sang.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

