Sau khi trúng tuyển đại học 2025, thí sinh cần làm gì?

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 18h ngày 30/8 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT,sau đó thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo giấy báo của trường

Sau 10 lần lọc ảo, từ đầu giờ chiều ngày 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Đến sáng 23/8, hơn 230 trường đã công bố điểm chuẩn. Hiện còn một số trường chưa công bố điểm chuẩn, trong đó có Trường đại học sư phạm Hà Nội, Trường ĐH kinh tế - ĐHQG Hà Nội, các trường khối công an...

Không phải tất cả các thí sinh đều đạt được nguyện vọng đúng như mong muốn ban đầu. Có người vui mừng vì đã chạm tới mục tiêu, nhưng cũng có người hụt hẫng khi kết quả không như kỳ vọng. Vậy nên, thí sinh cần có tâm lý vững vàng, chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả. Cần có phương án xét tuyển bổ sung hoặc học các ngành khác.

Sau khi điểm chuẩn được công bố, việc đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi thí sinh trúng tuyển phải làm đó là:

Xác nhận nhập học trực tuyến: Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 30/8. Nếu không thực hiện, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Một chi tiết đặc biệt quan trọng là thí sinh chỉ được phép xác nhận nhập học duy nhất một nguyện vọng. Sau khi nhấn nút xác nhận, các thí sinh sẽ không còn cơ hội đăng ký vào trường khác, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt được Bộ cho phép. Điều này đồng nghĩa rằng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, thí sinh cần cân nhắc thật kỹ lưỡng, tránh vội vàng để không bị hối tiếc sau này.

Xác nhận nhập học với nhà trường

Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống chung, thí sinh sẽ nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học. Thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo giấy báo này của nhà trường. Việc xác nhận này khác với xác nhận trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Nếu không hoàn tất bước này, tại một số trường có yêu cầu riêng, thí sinh hoàn toàn có thể bị từ chối nhập học.

Hoàn tất khâu xác nhận nhập học mới chỉ là bước khởi đầu. Để quá trình nhập học diễn ra thuận lợi, thí sinh cần nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu cụ thể của từng trường đại học. Mỗi trường sẽ có hướng dẫn chi tiết riêng, nhưng về cơ bản, bộ hồ sơ thường bao gồm: Giấy báo trúng tuyển (bản chính), học bạ và bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng), Căn cước công dân (bản sao công chứng), giấy khai sinh, Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (đối với nam sinh) và các giấy tờ ưu tiên (nếu có)... Đồng thời, nắm rõ các khoản phí cần nộp như học phí của học kỳ đầu tiên, phí nhập học, phí bảo hiểm y tế... để có sự chuẩn bị tài chính chu đáo.

Tuyển sinh bổ sung: Đối với thí sinh không trúng tuyển đợt 1, thí sinh sẽ còn cơ hội ở đợt xét tuyển bổ sung. Từ ngày 1/9 đến tháng 12, các trường sẽ xét tuyển bổ sung. Thí sinh có thể theo dõi thông tin trên các trang tuyển sinh chính thức của các cơ sở đào tạo. Với các thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được hiệu trưởng cho phép không nhập học.