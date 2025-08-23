Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sau khi trúng tuyển đại học 2025, thí sinh cần làm gì?

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 18h ngày 30/8 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT,sau đó thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo giấy báo của trường

Bình Nguyên

Sau 10 lần lọc ảo, từ đầu giờ chiều ngày 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Đến sáng 23/8, hơn 230 trường đã công bố điểm chuẩn. Hiện còn một số trường chưa công bố điểm chuẩn, trong đó có Trường đại học sư phạm Hà Nội, Trường ĐH kinh tế - ĐHQG Hà Nội, các trường khối công an...

Không phải tất cả các thí sinh đều đạt được nguyện vọng đúng như mong muốn ban đầu. Có người vui mừng vì đã chạm tới mục tiêu, nhưng cũng có người hụt hẫng khi kết quả không như kỳ vọng. Vậy nên, thí sinh cần có tâm lý vững vàng, chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả. Cần có phương án xét tuyển bổ sung hoặc học các ngành khác.

Ảnh minh hoạ/Nguồn vneconomy.vn

Sau khi điểm chuẩn được công bố, việc đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi thí sinh trúng tuyển phải làm đó là:

Xác nhận nhập học trực tuyến: Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 30/8. Nếu không thực hiện, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Một chi tiết đặc biệt quan trọng là thí sinh chỉ được phép xác nhận nhập học duy nhất một nguyện vọng. Sau khi nhấn nút xác nhận, các thí sinh sẽ không còn cơ hội đăng ký vào trường khác, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt được Bộ cho phép. Điều này đồng nghĩa rằng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, thí sinh cần cân nhắc thật kỹ lưỡng, tránh vội vàng để không bị hối tiếc sau này.

Xác nhận nhập học với nhà trường

Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống chung, thí sinh sẽ nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học. Thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo giấy báo này của nhà trường. Việc xác nhận này khác với xác nhận trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Nếu không hoàn tất bước này, tại một số trường có yêu cầu riêng, thí sinh hoàn toàn có thể bị từ chối nhập học.

Hoàn tất khâu xác nhận nhập học mới chỉ là bước khởi đầu. Để quá trình nhập học diễn ra thuận lợi, thí sinh cần nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu cụ thể của từng trường đại học. Mỗi trường sẽ có hướng dẫn chi tiết riêng, nhưng về cơ bản, bộ hồ sơ thường bao gồm: Giấy báo trúng tuyển (bản chính), học bạ và bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng), Căn cước công dân (bản sao công chứng), giấy khai sinh, Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (đối với nam sinh) và các giấy tờ ưu tiên (nếu có)... Đồng thời, nắm rõ các khoản phí cần nộp như học phí của học kỳ đầu tiên, phí nhập học, phí bảo hiểm y tế... để có sự chuẩn bị tài chính chu đáo.

Tuyển sinh bổ sung: Đối với thí sinh không trúng tuyển đợt 1, thí sinh sẽ còn cơ hội ở đợt xét tuyển bổ sung. Từ ngày 1/9 đến tháng 12, các trường sẽ xét tuyển bổ sung. Thí sinh có thể theo dõi thông tin trên các trang tuyển sinh chính thức của các cơ sở đào tạo. Với các thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được hiệu trưởng cho phép không nhập học.

#thí sinh #trúng tuyển đại học 2025 #Xác nhận nhập học trực tuyến:

Bài liên quan

Xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2025

Chiều 20/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đào tạo về điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian vừa qua, với sự đồng hành của các cơ sở đào tạo và các nhóm xét tuyển, kết quả xử lý trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đã bảo đảm sự hội tụ, có sự ổn định và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, năm 2025 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn công việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1. Vì vậy, để đảm bảo kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung, khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

Xem chi tiết

Xã hội

Thời điểm các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn hôm nay 22/8

Sau khi kết thúc quá trình lọc ảo vào 12h30 hôm nay 22/8, các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển năm 2025.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT, quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025 (sau 10 lần) sẽ kết thúc vào 12h30 ngày hôm nay 22/8.

Sau đó, các trường đại học, học viện sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Đồng nghĩa với việc, các trường được công bố điểm chuẩn ngay từ thời điểm đó. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.

Xem chi tiết

Xã hội

Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ kết thúc quá trình lọc ảo (6 lần) vào 16h30  hôm nay (20/8) và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Theo đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ cuối ngày 20/8 cho đến trước 17h ngày 22/8.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới