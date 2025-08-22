Hà Nội

Xã hội

Thời điểm các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn hôm nay 22/8

Sau khi kết thúc quá trình lọc ảo vào 12h30 hôm nay 22/8, các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển năm 2025.

Theo Thanh Hùng/Báo VietNamNet

Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT, quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025 (sau 10 lần) sẽ kết thúc vào 12h30 ngày hôm nay 22/8.

Sau đó, các trường đại học, học viện sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Đồng nghĩa với việc, các trường được công bố điểm chuẩn ngay từ thời điểm đó. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển. Việc này nhằm bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Đồng thời, Bộ yêu cầu các trường tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các trường khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường mình.

Theo kế hoạch, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Để tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh có thể thực hiện theo các cách sau:

Tra cứu trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng:

- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

anh-trong-tung-3655.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Trọng Tùng

Theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, năm 2025, có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng với tổng số nguyện vọng lên tới hơn 7,6 triệu. Đây là mức tăng đáng kể, cả về số lượng thí sinh đăng ký lẫn số nguyện vọng, và cũng là con số cao nhất trong 5 năm gần đây. Tính trung bình, mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng.

Đại diện các trường đại học nhận định, việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh năm nay không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý “đăng ký nhiều hơn để thêm an toàn”. Theo các chuyên gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng nguyện vọng tăng vọt. Do không còn “trúng tuyển sớm”, dù điểm thi tốt nghiệp THPT của một số môn có giảm so với năm ngoái, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng điểm chuẩn năm nay rất khó lường.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng việc không còn xét tuyển sớm giúp tăng tính công bằng và giảm trúng tuyển ảo, nhưng cũng là lý do khiến thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng.

“Việc bỏ xét tuyển sớm nhằm tạo sự minh bạch và công bằng hơn cho thí sinh, nhận được sự đồng thuận cao của cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, việc này góp phần tăng số lượng đăng ký nguyện vọng của nhóm thí sinh có nhu cầu xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ)”, ông Điền nói. Ông cho rằng trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng là điều dễ hiểu.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào một số trường đại học lớn cũng tăng mạnh.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại cho hay, điểm chuẩn các ngành học của trường năm 2025 có thể sẽ khó lường, bởi không có xét tuyển sớm và đặc biệt số thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ/khảo thí quốc tế đăng ký vào trường rất đông.

Ông Trung cho biết, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Thương mại tăng 1,5 lần so với năm 2024, trong đó có hơn 30.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội cho hay số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường năm nay tăng gần gấp đôi so với năm 2024.

Ông Nguyễn Triều Dương, Trưởng Phòng Đào tạo đại học của Trường ĐH Luật Hà Nội cũng cho rằng, điểm chuẩn các ngành năm nay rất khó đoán định. Theo ông Dương, việc không chắc rằng mình đã trúng tuyển sớm một ngành/trường nào đó góp phần khiến thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng hơn để trấn an bản thân và có cơ hội trúng tuyển đại học cao hơn.

