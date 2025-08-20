Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2025

Chiều 20/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đào tạo về điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Bình Nguyên

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian vừa qua, với sự đồng hành của các cơ sở đào tạo và các nhóm xét tuyển, kết quả xử lý trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đã bảo đảm sự hội tụ, có sự ổn định và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, năm 2025 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn công việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1. Vì vậy, để đảm bảo kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung, khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

Rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo.

Ảnh minh hoạ/Nguồn báo chinhphu.vn

Để bảo đảm các cơ sở đào tạo có thời gian thực hiện các yêu cầu trên, Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống; Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2025. Bộ cũng đề nghị các cơ sở đào tạo không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống được điều chỉnh cụ thể như sau:

1-9224.jpg

Như vậy, theo kế hoạch điều chỉnh của Bộ GD$ĐT, việc lọc ảo sẽ thêm 4 lần nữa, sau 6 lần như dự kiến ban đầu. Vì vậy, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Sau thời gian này, các trường đại học mới được công bố điểm chuẩn.

Như vậy, các trường chưa thể công bố điểm chuẩn vào chiều hôm nay (20/8) như kế hoạch ban đầu.

#lùi thời gian #công bố điểm chuẩn đại học 2025

Bài liên quan

Xã hội

Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ kết thúc quá trình lọc ảo (6 lần) vào 16h30  hôm nay (20/8) và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Theo đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ cuối ngày 20/8 cho đến trước 17h ngày 22/8.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo điểm chuẩn đại học 2025 giảm sâu ở nhiều tổ hợp

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm mạnh ở các tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều chuyên gia giáo dục đã có nhận định sớm về xu hướng điểm chuẩn vào đại học. Trong đó, phần lớn đều cho rằng điểm chuẩn năm nay sẽ giảm rõ rệt ở nhiều tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00 (Toán – Lý – Hóa), A01 (Toán – Lý – Anh), B00 (Toán – Hóa – Sinh) và D01 (Toán – Văn – Anh).

z6740982312598-e857cd111ea06eaf39b02faedadd4e7f.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học 2025 có thể giảm sâu

Theo nhận định từ các chuyên gia, giáo viên, điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ có biến động, giảm sâu ở một số trường, ngành.

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Đưa ra nhận định bước đầu về phổ điểm các môn, nhiều chuyên gia dự báo, điểm thi năm nay sẽ giảm so với năm trước. Việc phổ điểm thấp có thể kéo theo mức điểm chuẩn vào đại học, cao đẳng giảm mạnh ở nhiều khối ngành và nhóm trường, đặc biệt là các tổ hợp có môn Toán, Tiếng Anh. Các chuyên gia cũng khuyến nghị thí sinh cần tính toán kỹ chiến lược sắp xếp nguyện vọng trong bối cảnh điểm chuẩn có nhiều biến động.

z6740982397868-48b111528f5fedb59d2fa9e312493587.jpg
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới