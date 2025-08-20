Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2025

Chiều 20/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đào tạo về điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian vừa qua, với sự đồng hành của các cơ sở đào tạo và các nhóm xét tuyển, kết quả xử lý trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đã bảo đảm sự hội tụ, có sự ổn định và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, năm 2025 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn công việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1. Vì vậy, để đảm bảo kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung, khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

Rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo.

Ảnh minh hoạ/Nguồn báo chinhphu.vn

Để bảo đảm các cơ sở đào tạo có thời gian thực hiện các yêu cầu trên, Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống; Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2025. Bộ cũng đề nghị các cơ sở đào tạo không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống được điều chỉnh cụ thể như sau:

Như vậy, theo kế hoạch điều chỉnh của Bộ GD$ĐT, việc lọc ảo sẽ thêm 4 lần nữa, sau 6 lần như dự kiến ban đầu. Vì vậy, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Sau thời gian này, các trường đại học mới được công bố điểm chuẩn.

Như vậy, các trường chưa thể công bố điểm chuẩn vào chiều hôm nay (20/8) như kế hoạch ban đầu.

