Xã hội

Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ kết thúc quá trình lọc ảo (6 lần) vào 16h30  hôm nay (20/8) và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.

Bình Nguyên

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Theo đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ cuối ngày 20/8 cho đến trước 17h ngày 22/8.

Hiện nhiều trường dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 ngay cuối giờ chiều nay 20/8. Gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP HCM); Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM); Đại học Công thương TP HCM; Đại học Điện lực; Đại học Mở Hà Nội (muộn nhất sáng 21/8); Học viện Phụ nữ Việt Nam; Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; Đại học CMC (Hà Nội); Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH); Đại học Văn Lang (TP HCM) – Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Trường Đại học Hoa Sen; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Gia Định... Nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn trong hai ngày tiếp theo, 21 và 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.

Ảnh minh hoạ/Nguồn đaiaonket.vn

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Năm nay, ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh đăng ký từ 100 nguyện vọng trở lên. Đặc biệt, đến nay phát hiện có thí sinh đăng ký đến 231 nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT.

