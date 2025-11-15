Hà Nội

Xã hội

Rùng mình cảnh chế biến mỡ bẩn 'núp' trong nghĩa trang ở Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng vừa phát hiện một cơ sở chế biến mỡ bẩn quy mô lớn 'núp' trong nghĩa trang. 

Theo Hồ Giáp/Vietnamnet

Ngày 15/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Hòa Tiến vừa phối hợp UBND xã xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn nằm sâu trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến tại thôn Phú Sơn Nam, do một người đàn ông làm chủ. Tại đây, công an phát hiện 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

hai.jpg
Cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm, gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao tải mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và dụng cụ nấu mỡ.

Đáng chú ý, do cơ sở này nằm giữa khu vực nghĩa trang, lại hoạt động bất thường nên việc tổ chức bắt quả tang gặp nhiều khó khăn.

Hiện công an đã lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

hai2.jpg
Ảnh: Công an Đà Nẵng
hai3.jpg
Các túi nilon chứa mỡ động vật nằm la liệt trên nền xi măng bẩn. Ảnh: Công an Đà Nẵng
hai4.jpg
Bao tải chứa mỡ chờ chế biến. Ảnh: Công an Đà Nẵng
hai5.jpg
Ảnh: Công an Đà Nẵng
hai6.jpg
Điều kiện chế biến mỡ không bảo đảm vệ sinh ATTP. Ảnh: Công an Đà Nẵng
hai7.jpg
Ảnh: Công an Đà Nẵng
hai8.jpg
Ảnh: Công an Đà Nẵng
vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/kinh-hai-co-so-che-bien-mo-ban-nup-trong-nghia-trang-o-da-nang-2463089.html
#Chế biến mỡ bẩn trái phép #Hoạt động trong nghĩa trang #Vệ sinh an toàn thực phẩm #Phát hiện mỡ động vật quá mức #Xử lý vi phạm môi trường #Phòng chống sản xuất không rõ nguồn gốc

