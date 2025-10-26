Nghi nhà cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học dùng dầu đen kịt

Nhiều phụ huynh trên địa bàn xã Phúc Thọ (Hà Nội) bức xúc vì nghi ngờ đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho hàng loạt trường học sử dụng dầu ăn đen kịt để chiên thức ăn cho học sinh.

Phụ huynh "tố" nhà cung cấp suất ăn dùng dầu đen

Sáng 24/10, nhóm phụ huynh Trường Tiểu học Thọ Lộc (xã Phúc Thọ, Hà Nội) đi kiểm tra bất chợt tại công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang - đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học. Các phụ huynh đã phát hiện thức ăn được chiên rán trong các chảo dầu đen kịt, nghi ngờ dầu ăn này đã được sử dụng nhiều lần và không đảm bảo sức khỏe.

"Khi chúng tôi đến kiểm tra thì thức ăn đang được chiên trên bếp. Dầu ăn trên chảo có màu đậm và khả năng đã chiên đi chiên lại nhiều lần nên mới đen như vậy. Nhìn bằng mắt đã thấy quá sợ, dầu ăn đổi màu đen như vậy rồi" - phụ huynh học sinh trường Tiểu học Thọ Lộc chia sẻ.

Công ty Thương mại Mỹ Giang là đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường trên địa bàn xã Phúc Thọ.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang là đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường trên địa bàn xã Phúc Thọ

Khi hình ảnh những chảo chứa đầy dầu ăn có màu đen kịt đang chiên rán thức ăn xuất hiện trên mạng xã hội, phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đông cho hay: "Đơn vị này cũng cung cấp suất ăn cho trường học của con tôi. Nếu sự thật đúng như vậy thì đã bao nhiêu ngày các con phải ăn những món ăn chiên, xào từ dầu ăn đen kịt thế kia rồi. Chúng tôi tin tưởng gửi gắm các con cả ngày học tập và ăn, ngủ buổi trưa ở trường nhưng nếu phải ăn đồ ăn không đảm bảo cho sức khoẻ, chắc chắn chúng tôi sẽ kiến nghị đổi đơn vị cung cấp suất ăn hoặc không cho con ăn bán trú".

Tương tự, phụ huynh N.H.G, Trường tiểu học Phúc Hòa, cho biết: "Phụ huynh trong trường có bàn tán về vụ việc và đều tỏ ra lo lắng. Bởi, chúng tôi xem lại thực đơn thời gian bữa trưa của các con trong tuần, ngày nào cũng có món chiên, món xào phải dùng đến dầu ăn. Nếu dầu ăn đen, dùng đi dùng lại hằng ngày để chế biến thức ăn cho bữa trưa của học sinh thì thật sự đáng lo ngại".

Những món có sử dụng dầu ăn xuất hiện dày đặc trong thực đơn của học sinh trường Tiểu học Phúc Hòa do Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang cung cấp.

Nhà trường lên tiếng

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Bùi Thị Ngọc Tú, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội), khẳng định: "Phụ huynh nhà trường có đi kiểm tra đột xuất bếp ăn của công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang (đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn các xã thuộc khu vực Sơn Tây, Phúc Thọ cũ) ngày 24/10. Tuy nhiên, phụ huynh không phản ánh, liên hệ với nhà trường, lãnh đạo các cấp. Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo nhà trường, nhân viên y tế, lãnh đạo phòng Văn hóa Xã hội xã Phúc Thọ có đến đơn vị này nhưng trong chảo là dầu ăn không có màu đen như phụ huynh phản ánh".

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu dầu ăn để kiểm tra chất lượng và cho kết quả là mẫu dầu ăn vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng đến sức khỏe cho người sử dụng", bà Bùi Thị Ngọc Tú thông tin.

"Bữa ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Thọ Lộc hôm 24/10 không có món nem rán như trong ảnh phụ huynh cung cấp", bà Bùi Thị Ngọc Tú khẳng định.

Ngoài ra, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Lộc cho biết, lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ giao cho nhà trường tổ chức cuộc họp với phụ huynh để thống nhất về việc lựa chọn đơn vị cung ứng nào.

Đối với việc đổi đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh, nhà trường và phụ huynh cần thời gian đi kiểm tra, giám sát chất lượng cũng như quy trình, tiêu chuẩn của đơn vị đó về khả năng cung ứng có bị quá tải hay khả năng đáp ứng được hay không", Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Lộc chia sẻ.

Bà Bùi Thị Ngọc Tú cho biết thêm: Sau khi có phản ảnh của phụ huynh, nhà trường sẽ họp với phụ huynh để lấy ý kiến thống nhất về đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang - Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Tiểu học Phúc Hòa. Ngày 24/10, thực đơn bữa trưa không có món nem rán.

Bà Khuất Thị Hồng Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đông - xác nhận đã nắm được thông tin về vụ việc này. "Tôi đã báo cáo lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ về thông tin trên. Nhà trường đề nghị lãnh đạo xã nắm bắt dư luận xã hội. Nếu vụ việc đúng như phụ huynh phản ánh sẽ ảnh hưởng đến nhà trường, học sinh và phụ huynh. Phụ huynh có hỏi thông tin phát tán trên mạng xã hội, nhà trường đồng hành cũng lãnh đạo xã, các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc".

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ xác nhận đã nắm bắt được vụ việc và đã cho họp với các nhà trường. Đồng thời tối 25/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ đã có buổi làm việc với cán bộ y tế xã Phúc Thọ và lãnh đạo trường Tiểu học Thọ Lộc để làm rõ thông tin phụ huynh phản ánh.