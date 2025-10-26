Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nghi nhà cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học dùng dầu đen kịt

Nhiều phụ huynh bức xúc vì nghi ngờ đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho hàng loạt trường học sử dụng dầu ăn đen kịt để chiên thức ăn cho học sinh.

Theo Hà Phương/phunuvietnam.vn

Nhiều phụ huynh trên địa bàn xã Phúc Thọ (Hà Nội) bức xúc vì nghi ngờ đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho hàng loạt trường học sử dụng dầu ăn đen kịt để chiên thức ăn cho học sinh.

Phụ huynh "tố" nhà cung cấp suất ăn dùng dầu đen

Sáng 24/10, nhóm phụ huynh Trường Tiểu học Thọ Lộc (xã Phúc Thọ, Hà Nội) đi kiểm tra bất chợt tại công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang - đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học. Các phụ huynh đã phát hiện thức ăn được chiên rán trong các chảo dầu đen kịt, nghi ngờ dầu ăn này đã được sử dụng nhiều lần và không đảm bảo sức khỏe.

"Khi chúng tôi đến kiểm tra thì thức ăn đang được chiên trên bếp. Dầu ăn trên chảo có màu đậm và khả năng đã chiên đi chiên lại nhiều lần nên mới đen như vậy. Nhìn bằng mắt đã thấy quá sợ, dầu ăn đổi màu đen như vậy rồi" - phụ huynh học sinh trường Tiểu học Thọ Lộc chia sẻ.

Công ty Thương mại Mỹ Giang là đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường trên địa bàn xã Phúc Thọ.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang là đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường trên địa bàn xã Phúc Thọ
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang là đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường trên địa bàn xã Phúc Thọ

Khi hình ảnh những chảo chứa đầy dầu ăn có màu đen kịt đang chiên rán thức ăn xuất hiện trên mạng xã hội, phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đông cho hay: "Đơn vị này cũng cung cấp suất ăn cho trường học của con tôi. Nếu sự thật đúng như vậy thì đã bao nhiêu ngày các con phải ăn những món ăn chiên, xào từ dầu ăn đen kịt thế kia rồi. Chúng tôi tin tưởng gửi gắm các con cả ngày học tập và ăn, ngủ buổi trưa ở trường nhưng nếu phải ăn đồ ăn không đảm bảo cho sức khoẻ, chắc chắn chúng tôi sẽ kiến nghị đổi đơn vị cung cấp suất ăn hoặc không cho con ăn bán trú".

Tương tự, phụ huynh N.H.G, Trường tiểu học Phúc Hòa, cho biết: "Phụ huynh trong trường có bàn tán về vụ việc và đều tỏ ra lo lắng. Bởi, chúng tôi xem lại thực đơn thời gian bữa trưa của các con trong tuần, ngày nào cũng có món chiên, món xào phải dùng đến dầu ăn. Nếu dầu ăn đen, dùng đi dùng lại hằng ngày để chế biến thức ăn cho bữa trưa của học sinh thì thật sự đáng lo ngại".

Những món có sử dụng dầu ăn xuất hiện dày đặc trong thực đơn của học sinh trường Tiểu học Phúc Hòa do Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang cung cấp.

Nhà trường lên tiếng

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Bùi Thị Ngọc Tú, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội), khẳng định: "Phụ huynh nhà trường có đi kiểm tra đột xuất bếp ăn của công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang (đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn các xã thuộc khu vực Sơn Tây, Phúc Thọ cũ) ngày 24/10. Tuy nhiên, phụ huynh không phản ánh, liên hệ với nhà trường, lãnh đạo các cấp. Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo nhà trường, nhân viên y tế, lãnh đạo phòng Văn hóa Xã hội xã Phúc Thọ có đến đơn vị này nhưng trong chảo là dầu ăn không có màu đen như phụ huynh phản ánh".

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu dầu ăn để kiểm tra chất lượng và cho kết quả là mẫu dầu ăn vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng đến sức khỏe cho người sử dụng", bà Bùi Thị Ngọc Tú thông tin.

"Bữa ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Thọ Lộc hôm 24/10 không có món nem rán như trong ảnh phụ huynh cung cấp", bà Bùi Thị Ngọc Tú khẳng định.

Ngoài ra, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Lộc cho biết, lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ giao cho nhà trường tổ chức cuộc họp với phụ huynh để thống nhất về việc lựa chọn đơn vị cung ứng nào.

Đối với việc đổi đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh, nhà trường và phụ huynh cần thời gian đi kiểm tra, giám sát chất lượng cũng như quy trình, tiêu chuẩn của đơn vị đó về khả năng cung ứng có bị quá tải hay khả năng đáp ứng được hay không", Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Lộc chia sẻ.

Bà Bùi Thị Ngọc Tú cho biết thêm: Sau khi có phản ảnh của phụ huynh, nhà trường sẽ họp với phụ huynh để lấy ý kiến thống nhất về đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang - Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Tiểu học Phúc Hòa. Ngày 24/10, thực đơn bữa trưa không có món nem rán.
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang - Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Tiểu học Phúc Hòa. Ngày 24/10, thực đơn bữa trưa không có món nem rán.

Bà Khuất Thị Hồng Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đông - xác nhận đã nắm được thông tin về vụ việc này. "Tôi đã báo cáo lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ về thông tin trên. Nhà trường đề nghị lãnh đạo xã nắm bắt dư luận xã hội. Nếu vụ việc đúng như phụ huynh phản ánh sẽ ảnh hưởng đến nhà trường, học sinh và phụ huynh. Phụ huynh có hỏi thông tin phát tán trên mạng xã hội, nhà trường đồng hành cũng lãnh đạo xã, các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc".

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ xác nhận đã nắm bắt được vụ việc và đã cho họp với các nhà trường. Đồng thời tối 25/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ đã có buổi làm việc với cán bộ y tế xã Phúc Thọ và lãnh đạo trường Tiểu học Thọ Lộc để làm rõ thông tin phụ huynh phản ánh.

phunuvietnam.vn
Link bài gốc Copy link
https://phunuvietnam.vn/phu-huynh-nghi-nha-cung-cap-suat-an-ban-tru-cho-nhieu-truong-hoc-o-ha-noi-dung-dau-den-kit-20251025195354127.htm
#dầu đen kịt #bếp ăn trường học #bữa ăn bán trú #phúc thọ #học sinh hà nội

Bài liên quan

Xã hội

Thực phẩm bốc mùi vào trường học: Ai chịu trách nhiệm?

Năm học mới diễn ra chỉ vài tháng nhưng liên tiếp có những vụ ngộ độc, thực phẩm bốc mùi, rau không rõ nguồn gốc tuồn vào trường học khiến phụ huynh lo lắng.

Vấn đề đặt ra, ai là người chịu trách nhiệm về bữa ăn bán trú của học sinh trong nhà trường để khi mỗi sự việc xảy ra, không chỉ đổi đơn vị cung cấp thực phẩm là xong.

Thực phẩm bốc mùi, học sinh ngộ độc

Xem chi tiết

Xã hội

Cá rô phi ôi thiu trong bếp ăn Trường Tiểu học Chu Minh khiến phụ huynh phẫn nộ

Sau vụ thịt ôi ở Cự Khê, Trường Tiểu học Chu Minh (Ba Vì) tiếp tục gây phẫn nộ với khay cá rữa, thịt bốc mùi. 

Phụ huynh không chấp nhận lời xin lỗi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm phụ huynh bất ngờ kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, huyện Ba Vì, Hà Nội) và phát hiện lượng lớn cá rô phi phi lê có dấu hiệu ôi thiu, được đựng trong chậu nhựa.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội chất vấn "nóng" về lò mổ không dán tem vệ sinh thú y

Hội trường chất vấn "nóng dần" khi Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội truy đến cùng trách nhiệm tình trạng lò mổ chưa được đóng dấu kiểm soát và dán tem vệ sinh thú y.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố dành 1/2 ngày (sáng 9/7) để giám sát trực tiếp tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn.

2 nhóm vấn đề gồm: Tái chất vấn việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa tại kỳ họp thứ 20 HĐND thành phố; chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới