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Bạn đọc - Phản biện

Quân Tín Phát trúng gói thầu 16,6 tỷ đồng tại Tân Hội, tiết kiệm 0,36%

Duyệt giá trúng thầu 16,57 tỷ, gói thầu làm đường tại xã Tân Hội ghi nhận mức tiết kiệm khiêm tốn sau khi hai đối thủ chào giá thấp hơn bị loại.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Lê Bá Dương thuộc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Tân Hội (Lâm Đồng) đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 57/QĐ-DVTH ngày 03/08/2026 cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng, thuộc dự án Xây dựng đường từ ĐH3 Thôn Tân An đến đường bê tông xi măng hiện hữu thôn Ba Cản, xã Tân Hội.

Kết quả lựa chọn nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm thấp

Gói thầu số 04 (mã TBMT: IB2600345729) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu phê duyệt là 16.637.813.000 đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 57/QĐ-DVTH, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Quân Tín Phát (Quân Tín Phát) với giá trúng thầu 16.577.400.148 đồng. So với giá gói thầu, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 60.412.852 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,36%.

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Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 57/QĐ-DVTH. (Nguồn MSC)

Diễn biến cạnh tranh: Hai đối thủ chào giá thấp hơn bị loại

Biên bản mở thầu ngày 17/07/2026 ghi nhận có sự tham gia của 3 nhà thầu. Trong đó, hai liên danh đưa ra mức giá dự thầu giảm sâu so với Quân Tín Phát.

Cụ thể, Liên danh Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Anh Hòa Phát và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Phong) chào giá 14.387.858.577 đồng (thấp hơn giá trúng thầu 2.189.541.571 đồng).

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Lam Hồng - Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo chào giá sau giảm giá 10% là 15.299.999.999 đồng (thấp hơn giá trúng thầu 1.277.400.149 đồng).

Đáng chú ý, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Quân Tín Phát là đơn vị có giá chào thầu cao nhất trong 3 nhà thầu tham dự (16.577.400.148 đồng).

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2208/BCĐG-SV ngày 02/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Sao Vệ thể hiện cả hai liên danh chào giá thấp hơn đều không vượt qua các bước đánh giá tính hợp lệ và năng lực kỹ thuật.

Liên danh Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Anh Hòa Phát - Tân Phong) bị loại ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Lý do được chỉ ra là thành viên Liên danh - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Phong từng bị chấm dứt hợp đồng do vi phạm tiến độ tại một dự án ở Phú Quốc. Căn cứ khoản 2 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu thuộc danh sách không bảo đảm uy tín phải thực hiện bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 3 lần (tương ứng 600 triệu đồng). Tuy nhiên, nhà thầu chỉ nộp bảo đảm dự thầu 200 triệu đồng. Đồng thời, tỷ lệ phân chia trong thỏa thuận liên danh không đồng nhất với khối lượng công việc.

Liên danh Lam Hồng - An Phú Bảo bị loại ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm do không giải trình sự sai khác số lượng nhân sự chủ chốt và cán bộ phụ trách giữa Báo cáo đánh giá và Quyết định phân công tại một gói thầu thực hiện năm 2024 ở huyện Lâm Hà.

Chân dung nhà thầu Quân Tín Phát

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Quân Tín Phát (MST: 5801293519) được thành lập ngày 21/12/2015, có trụ sở tại Số 172, Thôn Phú An, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện doanh nghiệp này đã tham gia 29 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 19 gói, trượt 9 gói và bị hủy 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng 139.797.635.997 đồng.

Quân Tín Phát từng tham gia và trúng thầu tại một số chủ đầu tư như: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng, nhà thầu này tham gia 12 gói thầu và trúng 9 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 69,6 tỷ đồng. Tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Đam Rông, nhà thầu tham gia 3 gói và trúng cả 3 gói với tổng giá trị xấp xỉ 34,3 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu minh bạch trong đấu thầu

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc đảm bảo tính cạnh tranh thực chất và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách là yêu cầu cốt lõi, xuyên suốt hành lang pháp lý đấu thầu. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được bổ sung bởi Luật 90/2025) và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho bất kỳ đơn vị nào. Đặc biệt, quy trình đánh giá tính hợp lệ theo Điều 32 Nghị định 214/2025/NĐ-CP là bước tiên quyết; nếu nhà thầu vi phạm các lỗi như bảo đảm dự thầu không phù hợp thì hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức mà không phải đánh giá tiếp các tiêu chí khác theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định này.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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