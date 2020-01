Việt Nam chế tạo radar phát hiện máy bay tàng hình, báo Trung Quốc phải thán phục

Quan sát về ngoại hình, hệ thống radar thụ động Vera-NG nhỏ gọn hơn so với các radar Vera mà Việt Nam đã mua của Cộng hòa Séc trước đó; hệ thống Vera-NG được chứa trong một container 20 feet, có khả năng cơ động và giữ bí mật cao. Ảnh: Trạm radar thụ động Vera-NG do Cộng hòa Czech sản xuất. Theo mô tả, hệ thống radar thụ động Vera-NG có nhiều cải tiến, với khả năng trinh sát kỹ thuật và xử lý kỹ thuật số tiên tiến nhất, có thể phát hiện máy bay ném bom tàng hình B-2 ở cự ly đến 250 km; do đó được mô tả là một "tuyệt tác" trong phát hiện các vật thể bay tàng hình. Ảnh: Trạm radar thụ động Vera do Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm - Nguồn ảnh: Sina. Radar thụ động Vera-NG hoạt động theo phương pháp TDOA (Time Difference Of Arrival). Đây là phương pháp đo đạc chênh lệch thời gian, phát hiện và bám sát nguồn bức xạ vô tuyến, dựa trên vi sai thời gian lan truyền của sóng điện từ, từ nguồn bức xạ đến các đài thu. Ảnh: Trạm radar thụ động Vera do Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm - Nguồn ảnh: Sina. Do hoạt động theo nguyên lý thu động, nên radar Vera-NG gần như vô hình với các thiết bị chống radar thông thường; hệ thống có thể phát hiện bức xạ điện từ của các vật thể bay, để trinh sát, theo dõi mục tiêu và điều khiển hỏa lực cho các tổ hợp đánh chặn (pháo, tên lửa). Ảnh: Trạm radar thụ động Vera do Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm - Nguồn ảnh: Sina. Một bộ radar thụ động Vera-NG hoàn chỉnh bao gồm tổng cộng bốn trạm bao gồm trạm trung tâm và ba trạm quét từ xa; trong đó mỗi trạm quét có thể bao phủ 120 độ và ba trạm quét có thể bao phủ không phận 360 độ. Ảnh: Trạm radar thụ động Vera do Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm - Nguồn ảnh: Sina. Dải tần làm việc của radar nằm trong phạm vi tần số 50 MHz và tần số tối đa là 18 GHz. Hệ thống có thể theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc trong thời gian thực. Ảnh: Trạm radar thụ động Vera-E. Phạm vi phát hiện hiệu quả của radar này với vật thể bay thông thường có diện tích phản xạ radar (RSC) khoảng 1m2 là 400 km, với sai số 20 m; có thể bám sát cùng lúc 200 mục tiêu với thời gian cập nhật tham số từ 1-5 giây. Với mục tiêu tàng hình, phạm vi phát hiện tối đa của radar là khoảng 250 km (tùy thuộc vào loại vật thể bay tàng hình), giúp các đơn vị phòng không chủ động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước ít nhất 10 phút. Ảnh: Hệ thống được gắn trên xe tải việt dã, có sức cơ động cao. Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống radar thụ động Vera-NG là mức tiêu thụ điện tương đối thấp, trạm trung tâm tiêu thụ chỉ 230 watt, trong khi trạm quét từ xa tiêu thụ 190 watt và toàn bộ hệ thống không vượt quá 1.000 watt. Một lợi thế khác là cơ sở dữ liệu radar có thể lưu trữ tổng cộng 10.000 thông số, tương đương với 10.000 đặc điểm mục tiêu loại chuyến bay và có thể thu thập và xác định hầu hết tất cả các loại máy bay trên thế giới hiện nay. Lý do chính khiến Việt Nam nhập khẩu và sản xuất hệ thống radar thụ động Vera-NG là để phát hiện các mục tiêu tàng hình, bởi vì hệ thống radar này có khả năng cơ động và giữ bí mật cao; hiện nay đây là loại radar hiệu quả nhất có thể phát hiện ra các loại máy bay tàng hình của Không quân Mỹ. Hiện nay Quân đội Việt Nam đang khai thác hai loại radar thu động, được nhập từ Sec và Ukraine; trong đó hệ thống của Ukraine có tầm phát hiện mục tiêu đến 1.000 km, nhưng không tiết lộ tầm phát hiện hiệu quả của mục tiêu tàng hình. Bên cạnh đó, có thể nhận thấy sản phẩm của Việt Nam có tính cơ động và gọn gàng hơn nhiều, khi toàn bộ tổ hợp được gấp gọn trong một container và gắn kết lên khung gầm xe đầu kéo, giúp dễ dàng đưa tới các trận địa khác nhau. Ảnh: Kíp trắc thủ của đài thu kiêm trạm xử lý trung tâm - Nguồn: Quân đội nhân dân Với những thành công gần đây trong công tác chế tạo các loại radar cảnh giới, khẳng định các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tiến bộ nhanh chóng trong việc phát triển và cải tiến các loại radar. Có thể trong tương lai, sau khi sản xuất đủ số lượng đáp ứng yêu cầu trong nước, thì Việt Nam sẽ tiến tới xuất khẩu loại radar này. Ảnh: Kíp trắc thủ của đài thu kiêm trạm xử lý trung tâm - Nguồn: Quân đội nhân dân Video Việt Nam hiện đại hóa pháo 57mm, tự động ngắm bắn không cần pháo thủ - Nguồn: QPVN

