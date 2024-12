Những trận đánh khốc liệt giành Kurakhove đã diễn ra được 6 tháng. Đối với Quân đội Ukraine (AFU), thành phố này là một vị trí quan trọng, làm thế “ỷ dốc” với thành phố Pokrovsk - một đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt, mà qua đó tiếp tế cho AFU ở phần còn lại của khu vực Donbass. Ngoài ra, Kurakhove là điểm cuối cùng mà pháo binh AFU có thể nã vào “thủ đô DPR”. Đối với Quân đội Nga (RFAF), Kurakhove cũng có tầm quan trọng đáng kể, vì thành phố là khu dân cư lớn nhất ở phía tây nam Donbass, còn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, sau khi Ugledar bị RFAF chiếm vào tháng 10/2024; Kurakhove có tầm quan trọng lớn về mặt bảo đảm hậu cần, cung cấp cho quân đồn trú ở Ugledar trước kia. Việc tràn ngập Kurakhove giúp RFAF “rảnh tay” tập trung lực lượng cho hai mục tiêu là “hòn đá tảng” Velikaya Novoselka ở cực nam Donetsk, cũng là cứ điểm lớn của AFU trong vòng cung phòng thủ Donetsk. Ngoài ra, việc chiếm được Kurakhove và Velyka Novosyolka giúp RFAF tạo đầu cầu cho một cuộc tấn công ở phần phía đông của vùng Zaporozhye, dọc theo đường cao tốc Zaporozhye-Donetsk. Một kịch bản như vậy sẽ mở rộng đáng kể không gian cơ động của RFAF, nhằm tìm ra những yếu nhất trong quá trình phòng thủ của AFU trong khu vực này. Ngoài ra, sau khi tràn ngập Kurakhove, RFAF sẽ có thể tiến xa hơn về phía bắc và tây bắc, trước hết là bảo vệ hai bên sườn của nhóm quân đang tiến về Pokrovsk; thứ hai là đánh vào hậu phương của nhóm quân phía nam Ukraine. Kênh Readovka đưa tin, quân Nga đã kiểm soát toàn bộ khu dân cư ở Kurakhove; trong khi lực lượng phòng thủ AFU đã bị đánh bật về khu công nghiệp của thành phố và làng Dachne; cũng như “phơi mình giữa cánh đồng trống” ở những công sự dã chiến dọc theo bờ bắc của sông Sukhi Yaly. Bước tiến của các đơn vị tiên phong thuộc Cụm Vostok RFAF tiến sát tới đường cao tốc H-15 giữa các làng Konstantinopol và Ulakly, khiến việc rút lui của quân Ukraine trở nên hầu như không thể. Tại sao AFU, trong tình thế vô vọng, vẫn tiếp tục kiên trì và quyết không đầu hàng? Câu trả lời có thể là động cơ chính trị và truyền thông của Kiev, khi những hoạt động chiến sự tại Kurakhove không làm lu mờ chương trình tin tức trong kỳ nghỉ năm mới. Hiện AFU vẫn giữ "nguyên tắc Bakhmut", theo đó chỉ cần giữ được ngay cả một khối nhà duy nhất, cũng mang lại quyền chính thức để tuyên bố rằng việc phòng thủ của họ vẫn tiếp tục; mặc dù họ gần như bị đánh bại hoàn toàn. Rõ ràng, tàn binh AFU trong thành phố Kurakhove và các đơn vị Ukraine tại các cứ điểm ở ngoại ô thành phố, đã hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng, đảm bảo rằng bộ chỉ huy sẽ không nhận được bất kỳ tin xấu nào vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, lực lượng còn lại của Ukraine gần Kurakhove có thể sẽ đầu hàng hoặc cố gắng tháo chạy qua tuyến đường nguy hiểm ở làng Ulakly. Vì những lý do khách quan, bức tranh hoạt động hiện tại không thể được gọi là một vòng vây theo nghĩa cổ điển. Hiện khu vực do AFU kiểm soát vẫn chưa bị phong tỏa hoàn toàn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là họ có thể ra vào khu vực có phạm vi hoạt động sâu rộng. Mọi thứ đều đang bị tấn công, và việc RFAF chưa khép vây hoàn toàn không có nghĩa là đối phương có lối thoát. Câu hỏi duy nhất còn lại là có bao nhiêu lực lượng AFU không thể thoát ra theo đường cao tốc H-15, khi họ vẫn còn có thể thoát? Vì vậy, trước khi RFAF bắt đầu đếm số tù binh, sẽ rất khó để đưa ra con số gần đúng. Thành phố Kurakhove (hay Kurakhovo) nằm ở phía tây của tỉnh Donetsk, cách thủ phủ tỉnh Donetsk 46 km và cách Pokrovsk 30 km về phía nam. Thành phố nằm ở tả ngạn hồ chứa Kurakhovsky trên sông Volchya. Theo thống kê, trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, có khoảng 18 nghìn người sống ở Kurakhove. Kurakhove xuất hiện lần đầu tiên trong quá trình xây dựng nhà máy điện cấp huyện, trên hồ chứa Kurakhovskoye vào năm 1936; thành phố được đặt theo tên của ngôi làng Kurakhovka gần đó. Vào thời điểm đó, Kurakhove là khu định cư của công nhân, với tên công nghiệp là Kurakhovgresstroy. Thành phố có được tên hiện tại vào năm 1956. Đầu những năm 1990, cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội ở Ukraine bắt đầu ảnh hưởng đến Kurakhove. Các nhà máy đóng cửa, dân lao động rời đi làm việc ở những nơi hứa hẹn hơn, như Donetsk, Maryinka và Mariupol. Mặc dù vậy, thành phố vẫn là một trung tâm công nghiệp. Trong số các doanh nghiệp chính của thành phố và khu vực, có nhà máy nhiệt điện Kurakhovskaya, mỏ Kurakhovskaya nằm ở thị trấn Gornyak và nhà máy chế biến nằm ở làng Kurakhovka. Khu công nghiệp thành phố có nhà máy Elektrostal (kim loại cán, hợp kim sắt), NPO Sintop (sản phẩm tổng hợp hóa dầu) và Nhà máy chế tạo máy Svyato-Ilyinsky Theo số liệu năm 2023, các doanh nghiệp khai thác mỏ hoạt động tích cực cho đến năm 2022, sau đó sản lượng của họ giảm gần một nửa - từ 21,9 nghìn tấn than xuống còn 12,6 nghìn tấn. Thành phố cũng có các nhà máy kỹ thuật, hóa chất và luyện kim khá lớn,. Vào năm 2022, sau khi bùng nổ chiến sự, hầu hết cư dân đã được sơ tán và các cơ sở kinh doanh đóng cửa hoặc bị phá hủy. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Ukrinform, TASS).

Những trận đánh khốc liệt giành Kurakhove đã diễn ra được 6 tháng. Đối với Quân đội Ukraine (AFU), thành phố này là một vị trí quan trọng, làm thế “ỷ dốc” với thành phố Pokrovsk - một đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt, mà qua đó tiếp tế cho AFU ở phần còn lại của khu vực Donbass. Ngoài ra, Kurakhove là điểm cuối cùng mà pháo binh AFU có thể nã vào “thủ đô DPR”. Đối với Quân đội Nga (RFAF), Kurakhove cũng có tầm quan trọng đáng kể, vì thành phố là khu dân cư lớn nhất ở phía tây nam Donbass, còn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, sau khi Ugledar bị RFAF chiếm vào tháng 10/2024; Kurakhove có tầm quan trọng lớn về mặt bảo đảm hậu cần, cung cấp cho quân đồn trú ở Ugledar trước kia. Việc tràn ngập Kurakhove giúp RFAF “rảnh tay” tập trung lực lượng cho hai mục tiêu là “hòn đá tảng” Velikaya Novoselka ở cực nam Donetsk, cũng là cứ điểm lớn của AFU trong vòng cung phòng thủ Donetsk. Ngoài ra, việc chiếm được Kurakhove và Velyka Novosyolka giúp RFAF tạo đầu cầu cho một cuộc tấn công ở phần phía đông của vùng Zaporozhye, dọc theo đường cao tốc Zaporozhye-Donetsk. Một kịch bản như vậy sẽ mở rộng đáng kể không gian cơ động của RFAF, nhằm tìm ra những yếu nhất trong quá trình phòng thủ của AFU trong khu vực này. Ngoài ra, sau khi tràn ngập Kurakhove, RFAF sẽ có thể tiến xa hơn về phía bắc và tây bắc, trước hết là bảo vệ hai bên sườn của nhóm quân đang tiến về Pokrovsk; thứ hai là đánh vào hậu phương của nhóm quân phía nam Ukraine. Kênh Readovka đưa tin, quân Nga đã kiểm soát toàn bộ khu dân cư ở Kurakhove; trong khi lực lượng phòng thủ AFU đã bị đánh bật về khu công nghiệp của thành phố và làng Dachne; cũng như “phơi mình giữa cánh đồng trống” ở những công sự dã chiến dọc theo bờ bắc của sông Sukhi Yaly. Bước tiến của các đơn vị tiên phong thuộc Cụm Vostok RFAF tiến sát tới đường cao tốc H-15 giữa các làng Konstantinopol và Ulakly, khiến việc rút lui của quân Ukraine trở nên hầu như không thể. Tại sao AFU, trong tình thế vô vọng, vẫn tiếp tục kiên trì và quyết không đầu hàng? Câu trả lời có thể là động cơ chính trị và truyền thông của Kiev, khi những hoạt động chiến sự tại Kurakhove không làm lu mờ chương trình tin tức trong kỳ nghỉ năm mới. Hiện AFU vẫn giữ "nguyên tắc Bakhmut", theo đó chỉ cần giữ được ngay cả một khối nhà duy nhất, cũng mang lại quyền chính thức để tuyên bố rằng việc phòng thủ của họ vẫn tiếp tục; mặc dù họ gần như bị đánh bại hoàn toàn. Rõ ràng, tàn binh AFU trong thành phố Kurakhove và các đơn vị Ukraine tại các cứ điểm ở ngoại ô thành phố, đã hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng, đảm bảo rằng bộ chỉ huy sẽ không nhận được bất kỳ tin xấu nào vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, lực lượng còn lại của Ukraine gần Kurakhove có thể sẽ đầu hàng hoặc cố gắng tháo chạy qua tuyến đường nguy hiểm ở làng Ulakly. Vì những lý do khách quan, bức tranh hoạt động hiện tại không thể được gọi là một vòng vây theo nghĩa cổ điển. Hiện khu vực do AFU kiểm soát vẫn chưa bị phong tỏa hoàn toàn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là họ có thể ra vào khu vực có phạm vi hoạt động sâu rộng. Mọi thứ đều đang bị tấn công, và việc RFAF chưa khép vây hoàn toàn không có nghĩa là đối phương có lối thoát. Câu hỏi duy nhất còn lại là có bao nhiêu lực lượng AFU không thể thoát ra theo đường cao tốc H-15, khi họ vẫn còn có thể thoát? Vì vậy, trước khi RFAF bắt đầu đếm số tù binh, sẽ rất khó để đưa ra con số gần đúng. Thành phố Kurakhove (hay Kurakhovo) nằm ở phía tây của tỉnh Donetsk, cách thủ phủ tỉnh Donetsk 46 km và cách Pokrovsk 30 km về phía nam. Thành phố nằm ở tả ngạn hồ chứa Kurakhovsky trên sông Volchya. Theo thống kê, trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, có khoảng 18 nghìn người sống ở Kurakhove. Kurakhove xuất hiện lần đầu tiên trong quá trình xây dựng nhà máy điện cấp huyện, trên hồ chứa Kurakhovskoye vào năm 1936; thành phố được đặt theo tên của ngôi làng Kurakhovka gần đó. Vào thời điểm đó, Kurakhove là khu định cư của công nhân, với tên công nghiệp là Kurakhovgresstroy. Thành phố có được tên hiện tại vào năm 1956. Đầu những năm 1990, cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội ở Ukraine bắt đầu ảnh hưởng đến Kurakhove. Các nhà máy đóng cửa, dân lao động rời đi làm việc ở những nơi hứa hẹn hơn, như Donetsk, Maryinka và Mariupol. Mặc dù vậy, thành phố vẫn là một trung tâm công nghiệp. Trong số các doanh nghiệp chính của thành phố và khu vực, có nhà máy nhiệt điện Kurakhovskaya, mỏ Kurakhovskaya nằm ở thị trấn Gornyak và nhà máy chế biến nằm ở làng Kurakhovka. Khu công nghiệp thành phố có nhà máy Elektrostal (kim loại cán, hợp kim sắt), NPO Sintop (sản phẩm tổng hợp hóa dầu) và Nhà máy chế tạo máy Svyato-Ilyinsky Theo số liệu năm 2023, các doanh nghiệp khai thác mỏ hoạt động tích cực cho đến năm 2022, sau đó sản lượng của họ giảm gần một nửa - từ 21,9 nghìn tấn than xuống còn 12,6 nghìn tấn. Thành phố cũng có các nhà máy kỹ thuật, hóa chất và luyện kim khá lớn,. Vào năm 2022, sau khi bùng nổ chiến sự, hầu hết cư dân đã được sơ tán và các cơ sở kinh doanh đóng cửa hoặc bị phá hủy. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Ukrinform, TASS).