Soi tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới Type - 076 của Trung Quốc

Được đặt theo tên tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, con tàu mới được phát triển độc lập này được gắn số hiệu 51. Tàu Tứ Xuyên có lượng giãn nước đầy tải hơn 40.000 tấn và có cấu trúc kiên cố, cùng sàn đáp trải dài toàn thân tàu. Được đánh giá là một tàu sân bay đa nhiệm có thể sử dụng được đa dạng các máy bay không người lái (UAV) bao gồm cả các UAV cỡ lớn, trực thăng chiến đấu và thậm chí có thể hỗ trợ sử dụng được một số loại tiêm kích, Type-076 có thể tạo ra một bước đột phá quan trọng đối với chiến lược quân sự của Hải quân Trung Quốc. Sự xuất hiện của Type-076 đang cho thấy Hải quân Trung Quốc đã bắt kịp được nhiều xu hướng mới của chiến tranh hiện đại. Tàu được tích hợp công nghệ phóng máy bay bằng điện từ và hệ thống hãm hiện đại, cho phép vận hành máy bay cánh cố định, trực thăng và thiết bị đổ bộ. Theo các quan chức hải quân, với tư cách là tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc, tàu này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Hải quân và nâng cao khả năng chiến đấu trên các vùng biển xa. Sau khi hạ thủy, tàu sẽ trải qua một loạt cuộc thử nghiệm theo kế hoạch, bao gồm kiểm tra thiết bị, thử nghiệm neo đậu và thử nghiệm trên biển. Với những gì đã được rò rỉ trên các phương tiện thông tin truyền thông, Type-076 về cơ bản là một phiên bản “phóng to” của tàu đổ bộ trực thăng Type-075. Và không chỉ đơn thuần là có kích cỡ lớn hơn, Type-076 cũng có sức mạnh hỏa lực, năng lực tác chiến đa dạng và mạnh hơn đáng kể so với Type-075. Điều được nhấn mạnh ở đây là chiếc Type-076 đã được định hướng, chuẩn hóa là chiếc mẫu hạm UAV đầu tiên của Trung Quốc. Quá trình chế tạo Type-076 đang được thực hiện bởi nhà máy đóng tàu Hudong Thượng Hải. Nếu như Type-075 là một tàu tấn công đổ bộ thông thường có thể mang theo máy bay trực thăng, Type-076 có khả năng vận chuyển một lực lượng hùng hậu hơn các loại máy bay chiến đấu, trong đó tập trung vào các loại UAV (cả UAV trinh sát và UAV tấn công với đa dạng các kích cỡ khác nhau, kể cả các UAV tàng hình cỡ lớn như Hongdu GJ-11 hay phương Tây gọi là GJ-11 Sharp Sword). Và vì khả năng này, việc gọi Type-076 là một tàu tấn công đổ bộ giống như cách gọi đối với Type-075 dường như không còn chính xác. Type-076 có hệ thống thang nâng có sức tải lên tới 30 tấn, có máy phóng điện từ (EMALS) tương tự như tàu sân bay Type-003 (Phúc Kiến) và hệ thống hãm giúp nó có thể vận hành được các loại máy bay cánh cố định, kể cả các loại tiêm kích J-15B, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600. Có nghĩa rằng, mặc dù được định hướng là một mẫu hạm UAV, nhưng trong điều kiện cần thiết, Type-076 vẫn có thể phục vụ các loại chiến đấu cơ truyền thống trong lực lượng hải quân PLA. Và dĩ nhiên, sức mạnh của nó vượt trội hoàn toàn so với Type-075. Các loại máy bay có người lái được sử dụng trên Type-076 có thể bao gồm: trực thăng hạng nặng Z8, trực thăng hạng trung đa nhiệm Z9, trực thăng đa nhiệm Z20 và trực thăng săn ngầm Ka28. Cũng có thể, Hải quân Trung Quốc có những phương án sử dụng các loại máy bay khác trên Type-76. Với danh sách các loại máy bay đã nêu, rõ ràng Type-076 có rất nhiều phương án tác chiến ứng với các tình huống quân sự khác nhau. Giống như các tàu tấn công đổ bộ khác, Type 076 của Trung Quốc có thể chứa hàng chục máy bay và máy bay không người lái, tàu đổ bộ và hơn 1.000 lính thủy đánh bộ. Với lượng giãn nước 50.000 tấn, nó lớn hơn đáng kể so với tàu sân bay trực thăng tấn công LHA lớp America của Mỹ (45.000 tấn), tàu sân bay lớp Izumo của Nhật Bản (26.000 tấn) và Type 075 hiện tại của Hải quân Trung Quốc (36.000 tấn). Máy bay có tầm hoạt động tối đa 8.000km và có thể mang tải trọng lên tới 600kg, mang lại khả năng chiến lược đáng kể. Được gọi là bến trực thăng đổ bộ Type 076, tàu có hệ thống máy phóng điện từ được thiết kế để phóng máy bay cánh cố định. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho rằng, Type 076 có thể được trang bị Hệ thống phóng máy bay điện từ tương tự như tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ. Chỉ có Mỹ và Trung Quốc triển khai thành công công nghệ tiên tiến này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Type 076 có một thang máy máy bay ở mỗi bên của tàu để chuyển máy bay từ nhà chứa máy bay bên trong lên sàn bay. Cấu hình mới này tối ưu hóa việc cất và hạ cánh của máy bay so với vị trí thang máy ở phía trước và phía sau của Type 075. Những tính năng này "mở ra cánh cửa" cho Type 076 hỗ trợ máy bay cánh cố định, thường có tầm hoạt động, tốc độ và khả năng tải trọng lớn hơn máy bay trực thăng. (Nguồn ảnh: China Military, Forbes, Reddit, Meta-Defense.fr, China-Arms, Military Watch Magazine). >>>Mời độc giả xem thêm video: Bên trong quả cầu khổng lồ bẫy hạt Neutrino của Trung Quốc. Nguồn: CCTV.

