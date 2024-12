“Canh bạc tay” của Ukraine ở Kursk, 15 lữ đoàn sẵn sàng

Khi bình minh của năm 2025 dần ló dạng, căng thẳng trong xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa hề giảm bớt khi năm mới đang đến gần mà thay vào đó, nó căng như một sợi dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Ở mặt trận Kursk, nơi thu hút sự chú ý của toàn cầu, một cơn bão chưa từng có đang lặng lẽ hình thành.Quân đội Ukraine (AFU) mới đây đã phát động hàng loạt cuộc tấn công ác liệt vào sâu trong lãnh thổ Kursk. Một lượng lớn tên lửa ATACMS và đạn pháo tầm xa, rơi xuống như những hạt mưa, thắp sáng bầu trời đêm của thành phố Relsk, lửa và khói đan xen tạo nên như bối cảnh ngày tận thế. Động thái này của AFU không chỉ gây sốc, mà còn tỏ ra vô cùng quyết đoán. Phải biết rằng tình trạng thiếu đạn dược luôn là một trong những yếu tố then chốt, hạn chế hành động của AFU. Và cuộc tấn công tốn kém này, chắc chắn đã gửi đi một tín hiệu bất thường. Trên thực tế, hành động này của Quân đội Ukraine hoàn toàn không phải là một sự thúc đẩy hay một sự giải tỏa cảm xúc đơn giản. Ngay khi tình hình ở hướng mặt trận nam Donetsk trở nên tồi tệ hơn, Tổng tư lệnh AFU, Tướng Syrsky, đã tiết lộ trong một bài phát biểu trước công chúng rằng, AFU đang tích cực thực hiện đòn phản công chiến lược. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nhiều lần nhấn mạnh, trước khó khăn, AFU không thể thụ động chờ đợi, mà phải chủ động thay đổi cục diện chiến tranh bằng hành động. Với việc các tên lửa tầm xa được Mỹ hỗ trợ dần dần xuất hiện, AFU cuối cùng cũng có được sự hỗ trợ về hỏa lực cần thiết, để hiện thực hóa khái niệm chiến lược này. Hiện tại, cụm Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk đã tập hợp gần 50.000 quân, với tổng cộng 15 lữ đoàn cùng với sự hỗ trợ của nhiều lính đánh thuê. Tuy nhiên sức mạnh tổng thể của AFU ở Kursk vẫn thua kém Quân đội Nga (RFAF) tại đây một chút. Tuy nhiên xét về mặt hợp lý, việc triển khai chiến thuật và tập trung quân cao như vậy trong một khu vực có diện tích tương đối nhỏ hẹp, AFU hoàn toàn có khả năng tạo được lợi thế cục bộ và chọc thủng vòng vây của quân Nga. Ngược lại với đòn tất tay của Tướng Syrsky ở Kursk, quân Ukraine ở mặt trận Donetsk đang trên bờ vực sụp đổ; trong khi quân Ukraine ở hướng Kharkov cố thủ dọc sông Oskol, nên khó phát động một cuộc tấn công hiệu quả. Còn hiện tại ở mặt trận Chasov Yar, hai bên vẫn ở thế giằng co, chủ yếu diễn ra các trận đánh quy mô nhỏ và thiếu khả năng hành động dứt khoát. Vì vậy, Kursk đã trở thành mũi nhọn để AFU tìm kiếm thế chủ động trên chiến trường. Mặc dù hoạt động pháo kích của Quân đội Ukraine dường như nhằm báo động cho đối phương trên chiến trường và tăng cường cảnh giác cho RFAF. Nhưng nếu phân tích sâu hơn, đây có thể là một phần trong kế hoạch triển khai chiến lược của AFU. AFU khó có thể che giấu hoàn toàn các hoạt động quy mô lớn và ý định phản công của họ không còn là bí mật. Bằng cách liên tục pháo kích sâu vào Kursk, AFU một mặt có thể thử phản ứng của RFAF, mặt khác cũng có thể đang tạo ra một màn khói, khiến RFAF đánh giá sai ý định thực sự của mình. Mục tiêu cuối cùng của AFU, có thể là nhằm phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào thời điểm quan trọng. Kênh Military Summary cho rằng, cũng không thể loại trừ khả năng AFU cũng đang chuẩn bị rút lui chiến lược và che giấu ý định thực sự của mình bằng cách pháo kích quy mô lớn một cách vô tội vạ. Tuy nhiên, xét theo tình hình chiến lược hiện tại của Ukraine, khả năng này là tương đối nhỏ. Khi sức mạnh của Ukraine suy yếu, Kiev đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Nếu cuộc tấn công của Nga không thể được ngăn chặn một cách hiệu quả, Kiev sẽ không chỉ khó giành lại 4 tỉnh ở phía đông, mà thậm chí có thể khó bảo toàn được vùng đất phía đông sông Dnieper. Điều đặc biệt cấp bách là RFAF đang cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của 9 lữ đoàn Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Kursk. Một khi thành công, 27.000 binh sĩ AFU sẽ đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Đến lúc đó, tỉnh Sumy sẽ mất đi sức mạnh phòng thủ, các thành phố quan trọng Kiev và Kharkov cũng sẽ trực tiếp đối mặt với mặt trận của RFAF. Đối với Ukraine, đây chắc chắn là vấn đề sinh tử. Vì vậy, AFU chỉ có thể lựa chọn tấn công bằng toàn bộ lực lượng, sử dụng vũ khí trang bị hiện có, sử dụng chiến thuật phòng thủ linh hoạt để ngăn chặn cuộc tấn công của quân Nga hoặc ngồi chờ chết, nhìn RFAF bao vây thành công và chứng kiến hàng vạn binh sĩ của họ hy sinh trên chiến trường. Nhà lý luận quân sự vĩ đại người Đức Claodơvít trong tác phẩm “Bàn về chiến tranh” đã viết, những trận chiến mang tính quyết định thường đi kèm với những rủi ro và bất ổn to lớn, chúng thử thách lòng quyết tâm, lòng dũng cảm và hiệu quả chiến đấu của một quốc gia. Đối với Ukraine, cuộc tấn công vào Kursk có thể là khởi đầu cho trận chiến quyết định cuối cùng; trong khi cuộc phản công của RFAF tại Kursk có thể là sự kết thúc của trận quyết chiến chiến lược này của Ukraine. Việc AFU có thể giành chiến thắng trong canh bạc lớn này hay không, không chỉ phụ thuộc vào việc họ có dám “tất tay” trong canh bạc cuối hay không, mà còn phụ thuộc vào việc họ có đủ lực lượng và quyết tâm hay không? (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Deep State, Ukrinform).

