Siêu UAV của Trung Quốc có thêm vũ khí mới, đáng gờm thế nào?

Loại máy bay không người lái mang tên Dực Long 2 hay Wing Loong II của Trung Quốc vốn được quảng cáo là máy bay trinh sát đã bất ngờ được Trung Quốc trang bị vũ khí mới. Buổi thử nghiệm vừa được Quân đội Trung Quốc tiến hành vào cuối tuần trước. Mặc dù không công bố loại vũ khí được thử nghiệm với máy bay do thám Dực Long 2, tuy nhiên nhiều khả năng đây là loại vũ khí không đối đất tầm gần. So với phiên bản UAV Dực Long lần đầu tiên được công bố, phiên bản thử nghiệm lần này cũng có khá nhiều khác biệt. Cụ thể, phiên bản lần này có trọng lượng cất cánh tối đa rất lớn, lên tới 4200 kg so với chỉ 1100 kg ở phiên bản đầu tiên. Ngoài ra, phiên bản này cũng có hệ thống động cơ với lớn hơn, sải cánh rộng hơn và chiều cao tổng thể lớn hơn ở phiên bản trước đây. Trong khi Dực Long 2 phiên bản đầu chỉ bay được ở cao độ tối đa 5000 mét thì ở phiên bản cải tiến này, độ cao tối đa của Dực Long 2 lên tới 9000 mét - nghĩa là gần gấp đôi. Ngoài ra, Dực Long 2 phiên bản mang được vũ khí cũng có tốc độ bay lớn hơn phiên bản đầu (340 km/h so với 280 km/h) và có thời gian hoạt động liên tục lâu hơn (32 tiếng so với 20 tiếng). Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có rao bán phiên bản Dực Long 2 có vũ trang này rộng rãi ra thị trường quốc tế giống như phiên bản cũ hay không. Nguồn ảnh: Livejournal. Mời độc giả xem Video: Máy bay do thám Dực Long được trang bị vũ khí khủng ra sao?

Loại máy bay không người lái mang tên Dực Long 2 hay Wing Loong II của Trung Quốc vốn được quảng cáo là máy bay trinh sát đã bất ngờ được Trung Quốc trang bị vũ khí mới. Buổi thử nghiệm vừa được Quân đội Trung Quốc tiến hành vào cuối tuần trước. Mặc dù không công bố loại vũ khí được thử nghiệm với máy bay do thám Dực Long 2, tuy nhiên nhiều khả năng đây là loại vũ khí không đối đất tầm gần. So với phiên bản UAV Dực Long lần đầu tiên được công bố, phiên bản thử nghiệm lần này cũng có khá nhiều khác biệt. Cụ thể, phiên bản lần này có trọng lượng cất cánh tối đa rất lớn, lên tới 4200 kg so với chỉ 1100 kg ở phiên bản đầu tiên. Ngoài ra, phiên bản này cũng có hệ thống động cơ với lớn hơn, sải cánh rộng hơn và chiều cao tổng thể lớn hơn ở phiên bản trước đây. Trong khi Dực Long 2 phiên bản đầu chỉ bay được ở cao độ tối đa 5000 mét thì ở phiên bản cải tiến này, độ cao tối đa của Dực Long 2 lên tới 9000 mét - nghĩa là gần gấp đôi. Ngoài ra, Dực Long 2 phiên bản mang được vũ khí cũng có tốc độ bay lớn hơn phiên bản đầu (340 km/h so với 280 km/h) và có thời gian hoạt động liên tục lâu hơn (32 tiếng so với 20 tiếng). Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có rao bán phiên bản Dực Long 2 có vũ trang này rộng rãi ra thị trường quốc tế giống như phiên bản cũ hay không. Nguồn ảnh: Livejournal. Mời độc giả xem Video: Máy bay do thám Dực Long được trang bị vũ khí khủng ra sao?