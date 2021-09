Ukraine ùn ùn kéo vũ khí hạng nặng tới sát Nga giữa đêm

Truyền thông Nga cho biết, quân đội Ukraine đã có một loạt các hoạt động bất thường vào đêm qua, trong đó có việc quốc gia này kéo một loạt các loại vũ khí hạng nặng tới khu vực sát với biên giới Nga. Cụ thể, dựa vào những hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải, có thể thấy các loại vũ khí được Ukraine đưa tới biên giới bao gồm xe tăng, pháo phản lực phóng loạt và các tổ hợp phòng không hiện đại. Ngoài ra, nhiều nguồn tin còn cho biết lực lượng không quân Ukraine đang tăng cường hoạt động do thám bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 trên không phận bán đảo Crimea. Giới quan sát cho biết, hành động vận chuyển quân bất thường vào ban đêm, là bằng chứng cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho một kế hoạch tấn công tiếp theo vào khu vực phe ly khai miền Đông nước này. Mặc dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng, có thể dàn vũ khí hạng nặng của Ukraine đang được đưa tới bãi huấn luyện Shirokiy Lan - một khu vực huấn luyện quy mô lớn của quốc gia này. Mặc dù vậy, việc Kiev cố tình giấu việc chuyển quân bằng cách thực hiện trong đêm, làm dấy lên lo ngại về việc quốc gia này đang muốn che giấu một kế hoạch nào đó trong thời gian tới. Tình hình miền Đông Ukraine hiện vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Sau khi Ukraine và Nga rút quân dần khỏi biên giới chung giữa hai nước, điểm nóng này đã dần hạ nhiệt nhưng chưa thực sự yên ổn. Giới quan sát quốc tế cho biết, với hệ thống đường sắt vận tải rộng khắp, cả Ukraine và Nga đều có thể dàn hàng trăm nghìn quân cùng phương tiện cơ giới hạng nặng ra biên giới, chỉ trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, chiến sự ở khu vực miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Mới đây nhất, pháo binh của phe ly khai đã khiến ít nhất 2 lính Ukraine thiệt mạng cùng 8 người khác bị thương. Giới quan sát cho biết Ukraine đã có cơ hội rất lớn để bao vây và tiêu diệt hoàn toàn lực lượng phe ly khai miền Đông nước này hồi đầu năm nay. Tuy nhiên do có sự can thiệp của Nga, Kiev không thể thực hiện được kế hoạch này. Phía Ukraine cũng đang tiến hành sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 với vũ khí hạng nặng, để tiến hành trinh sát và sẵn sàng tham chiến chống lại phe ly khai. Kể từ đầu năm 2021, một loạt các hoạt động quân sự đã diễn ra quanh khu vực biên giới Ukraine, khiến quốc tế lo ngại về việc xung đột có thể leo thang, dẫn tới chiến tranh tổng lực. Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì vệ việc căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine có thể hạ nhiệt trong một sớm một chiều. Nguồn ảnh: Ydex. Ukraine và Nga từng căng thẳng tột độ, suýt dẫn tới chiến tranh tổng lực giữa hai nước. Nguồn: BBC.



