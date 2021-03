Trận đánh khiến quân Mỹ lao xuống ruộng bỏ xe tăng thoát thân

Vào lúc 6h15 phút, ngày 18/8/1965 trận Vạn Tường chính thức bắt đầu. Thủy quân lục chiến của Mỹ cử không quân xuất kích. Chúng dùng 20 máy bay F4 và A4 ném đến 18 tấn bom xuống Vạn Tường và vùng lân cận. Trên biển dùng trực thăng và tàu đổ bộ. Dùng 3 xe tăng phun lửa M67, 5 xe tăng M48, tàu LCU đổ bộ lên Vịnh Lục. Chúng hình thành nên vòng vây về phía nam, tiến quân về phía Tây và đánh chiếm thôn An Cường 1. Lúc 6 giờ 45, thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ xuống thôn Bình Phước và Bình Long, Bình Thạnh Tây bằng máy bay trực thăng, hình thành cánh quân bao vây phía Tây. Cùng với đó chúng cũng đổ bộ xuống Chu Lai theo đường bộ vượt sông Trà Bồng đánh xuống bằng xe tăng và xe bọc thép, hình thành cánh quân bao vây phía Bắc. Quân đội Mỹ muốn dồn lực lượng quân giải phóng ra biển, nhằm buộc họ giao chiến trên địa bàn trống. Tại đây các phương tiện và trang bị chiến tranh của Mỹ có thể phát huy tối đa sức tàn phá, cũng như mang đến phần thắng cao hơn. Tuy nhiên mục đích và âm mưu của chúng nhanh chóng bị đánh bại. Trưa ngày 18/8, ở phía Tây Nam Vạn Tường, đại đội trinh sát thuộc Trung đoàn 1 quân giải phóng, đã chặn cánh quân của tiểu đoàn 3, đại đội 7, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến Mỹ tiến đến Lạc Sơn. Quân ta đã tiến hành chắn phòng ngự, chắn tại cao điểm 30 thuộc thôn An Cường 2, thủy quân lục chiến Mỹ đưa thêm quân, dùng máy bay ném bom bắn phá liên tiếp đến trưa 18/8 thì chiếm được An Cường 2. Quân Mỹ cho trực thăng và pháo binh bắn phá dọn bãi, tổ chức tiến quân theo đội hình hàng dọc từ An Cường vào. Quân ta lợi dụng địa hình kín đáo, chờ cho đoàn xe thủy quân lục chiến Mỹ đến cách 50m mới nổ súng. Quân ta dùng súng chống tăng B-40, lựu đạn và súng không giật, đã bắn cháy 4 chiếc xe. Quân Mỹ hoảng loạn bỏ chạy, sa xuống ruộng lầy quân ta tiếp tục đuổi theo tiêu diệt 3 xe nữa. Chiều ngày 18/8, quân Mỹ đã đổ bộ xuống ngay trước trận địa của ta, bị ta bắn rơi 4 máy bay trực thăng. Quân Mỹ gọi chi viện và chiếm được cao điểm 43, lực lượng quân giải phóng từ Châu Bình, mở một mũi đột kích đánh vào sau lưng cánh quân đổ bộ đường biển của quân Mỹ, buộc quân Mỹ phải lùi lại Bình Hòa. Bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với du kích đánh vào sau lưng cánh quân của trung đoàn 7 thủy quân lục chiến Mỹ. Tại đây quân ta đã bắn rơi 3 máy bay trực thăng, ngăn chặn việc quân Mỹ tiến hành chi viện ở chiến trường chính. Trận đánh kéo dài đến chiều tối ngày 18/8, quân Mỹ bị đánh thiệt hại 4 đại đội. Lính thuỷ đánh bộ Mỹ không hợp điểm được tại thôn Vạn Tường theo ý định ban đầu. Hải quân Mỹ pháo kích dữ dội hòng làm giảm áp lực của quân giải phóng và dùng máy bay lên thẳng chở lực lượng dự bị, từ hạm đội đang đậu ngoài khơi đổ xuống Vạn Tường. Quân quân giải phóng tiến công đến đêm thì kết thúc, loại khỏi vòng chiến đấu gần 1000 tên thủy quân lục chiến Mỹ, bắn rơi 13 máy bay, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, làm thất bại âm mưu dồn quân ta ra biển để tiêu diệt. Đêm 18 rạng 19/8, lực lượng quân giải phóng bí mật rút khỏi Vạn Tường an toàn. Chiến thắng Vạn Tường làm thất bại hoàn toàn, cuộc hành quân Ánh sáng sao của quân Mỹ. Gây các tổn thất nặng nề về người và của cho quân Mỹ, khiến chúng hoảng loạn chống đỡ. Đây là một trong những trận chiến quan trọng, thể hiện ý chí chiến đấu và sự lớn mạnh của cách mạng Việt Nam. Chiến thắng này cũng giúp quân dân ta chuẩn bị tốt cho các chiến thắng tiếp theo và khẳng định quân ta có thể đánh bại quân Mỹ xâm lược. Nguồn ảnh: TL. Trực thăng Mỹ bay rợp trời trong chiến tranh Việt Nam.

Vào lúc 6h15 phút, ngày 18/8/1965 trận Vạn Tường chính thức bắt đầu. Thủy quân lục chiến của Mỹ cử không quân xuất kích. Chúng dùng 20 máy bay F4 và A4 ném đến 18 tấn bom xuống Vạn Tường và vùng lân cận. Trên biển dùng trực thăng và tàu đổ bộ. Dùng 3 xe tăng phun lửa M67, 5 xe tăng M48, tàu LCU đổ bộ lên Vịnh Lục. Chúng hình thành nên vòng vây về phía nam, tiến quân về phía Tây và đánh chiếm thôn An Cường 1. Lúc 6 giờ 45, thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ xuống thôn Bình Phước và Bình Long , Bình Thạnh Tây bằng máy bay trực thăng, hình thành cánh quân bao vây phía Tây. Cùng với đó chúng cũng đổ bộ xuống Chu Lai theo đường bộ vượt sông Trà Bồng đánh xuống bằng xe tăng và xe bọc thép, hình thành cánh quân bao vây phía Bắc. Quân đội Mỹ muốn dồn lực lượng quân giải phóng ra biển, nhằm buộc họ giao chiến trên địa bàn trống. Tại đây các phương tiện và trang bị chiến tranh của Mỹ có thể phát huy tối đa sức tàn phá, cũng như mang đến phần thắng cao hơn. Tuy nhiên mục đích và âm mưu của chúng nhanh chóng bị đánh bại. Trưa ngày 18/8, ở phía Tây Nam Vạn Tường, đại đội trinh sát thuộc Trung đoàn 1 quân giải phóng, đã chặn cánh quân của tiểu đoàn 3, đại đội 7, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến Mỹ tiến đến Lạc Sơn. Quân ta đã tiến hành chắn phòng ngự, chắn tại cao điểm 30 thuộc thôn An Cường 2, thủy quân lục chiến Mỹ đưa thêm quân, dùng máy bay ném bom bắn phá liên tiếp đến trưa 18/8 thì chiếm được An Cường 2. Quân Mỹ cho trực thăng và pháo binh bắn phá dọn bãi, tổ chức tiến quân theo đội hình hàng dọc từ An Cường vào. Quân ta lợi dụng địa hình kín đáo, chờ cho đoàn xe thủy quân lục chiến Mỹ đến cách 50m mới nổ súng. Quân ta dùng súng chống tăng B-40, lựu đạn và súng không giật, đã bắn cháy 4 chiếc xe. Quân Mỹ hoảng loạn bỏ chạy, sa xuống ruộng lầy quân ta tiếp tục đuổi theo tiêu diệt 3 xe nữa. Chiều ngày 18/8, quân Mỹ đã đổ bộ xuống ngay trước trận địa của ta, bị ta bắn rơi 4 máy bay trực thăng. Quân Mỹ gọi chi viện và chiếm được cao điểm 43, lực lượng quân giải phóng từ Châu Bình, mở một mũi đột kích đánh vào sau lưng cánh quân đổ bộ đường biển của quân Mỹ, buộc quân Mỹ phải lùi lại Bình Hòa. Bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với du kích đánh vào sau lưng cánh quân của trung đoàn 7 thủy quân lục chiến Mỹ. Tại đây quân ta đã bắn rơi 3 máy bay trực thăng, ngăn chặn việc quân Mỹ tiến hành chi viện ở chiến trường chính. Trận đánh kéo dài đến chiều tối ngày 18/8, quân Mỹ bị đánh thiệt hại 4 đại đội. Lính thuỷ đánh bộ Mỹ không hợp điểm được tại thôn Vạn Tường theo ý định ban đầu. Hải quân Mỹ pháo kích dữ dội hòng làm giảm áp lực của quân giải phóng và dùng máy bay lên thẳng chở lực lượng dự bị, từ hạm đội đang đậu ngoài khơi đổ xuống Vạn Tường. Quân quân giải phóng tiến công đến đêm thì kết thúc, loại khỏi vòng chiến đấu gần 1000 tên thủy quân lục chiến Mỹ, bắn rơi 13 máy bay, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, làm thất bại âm mưu dồn quân ta ra biển để tiêu diệt. Đêm 18 rạng 19/8, lực lượng quân giải phóng bí mật rút khỏi Vạn Tường an toàn. Chiến thắng Vạn Tường làm thất bại hoàn toàn, cuộc hành quân Ánh sáng sao của quân Mỹ. Gây các tổn thất nặng nề về người và của cho quân Mỹ, khiến chúng hoảng loạn chống đỡ. Đây là một trong những trận chiến quan trọng, thể hiện ý chí chiến đấu và sự lớn mạnh của cách mạng Việt Nam. Chiến thắng này cũng giúp quân dân ta chuẩn bị tốt cho các chiến thắng tiếp theo và khẳng định quân ta có thể đánh bại quân Mỹ xâm lược. Nguồn ảnh: TL. Trực thăng Mỹ bay rợp trời trong chiến tranh Việt Nam.