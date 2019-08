TQLC Mỹ tăng cường huấn luyện để sẵn sàng cho “chiến trường mới”?

Tác chiến dưới cái nóng 45 độ của sa mạc núi đá đã là điều mà Quân đội Mỹ phải làm quen từ nhiều chục năm nay kể từ khi chiến dịch Bão Táp Sa Mạc diễn ra hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: BI. Trong bố cảnh một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông có thể sẽ diễn ra bất cứ lúc nào, việc tăng cường khả năng tác chiến cho tân binh trong điều kiện tác chiến khắc nghiệt này cũng được quân đội Mỹ hết sức chú trọng. Nguồn ảnh: BI. Vừa rồi, Lữ đoàn 3, Trung đoàn 7, Sư đoàn 1 Thuỷ quân Lục chiến đã có khoá huấn luyện giữa cái nóng gần 50 độ C ở California để mô phỏng lại những điều kiện khắc nghiệt mà người lính có thể gặp phải ở Trung Đông. Nguồn ảnh: BI. Thuỷ quân Lục chiến Mỹ với khẩu súng máy M240G xả đạn về mục tiêu giả định. Nguồn ảnh: BI. Quân phục của binh lính Mỹ được thiết kế để người lính có thể hoạt động tốt trong điều kiện nóng tới hơn 40 độ. Tuy nhiên chắc chắn dưới cái nóng này người lính sẽ mất sức cực kỳ nhanh. Nguồn ảnh: BI. Việc xác định phương hướng trên địa hình trống trải không có nhiều vật chuẩn cũng hết sức khó khăn. Nguồn ảnh: BI. Máy bay không người lái cỡ nhỏ được sử dụng để do tham - các loại phương tiện hiện đại này đều có giới hạn chịu nhiệt, thường sẽ không thể hoạt động ổn định được nếu thời tiết bên ngoài nóng quá 60 độ C. Nguồn ảnh: BI. Tác xạ ngược hướng mặt trời mọc khiến người lính dễ bị loá mắt, mất tầm nhìn và dẫn đến hiệu quả tiêu diệt mục tiêu thấp. Nguồn ảnh: BI. California là một trong những bang có khí hậu khá mát mẻ với nhiệt độ trung bình mùa hè chỉ khoảng 30 độ C. Tuy nhiên quân đội Mỹ vẫn có rất nhiều bãi huấn luyện ở đây để người lính làm quen với cái năng khắc nghiệt ở khu vực này. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Loại máy bay lai trực thăng cực dị của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ.

