Nữ đại gia phố núi khét tiếng một thời giờ ra sao?

\Cách đây hơn 10 năm, nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu được nhiều người biết đến khi tổ chức đám cưới “khủng” nhất tại Hà Tĩnh tới thời điểm đó cho con trai. Ảnh: Vietnamnet Bà Nguyễn Thị Liễu sinh ra tại Thái Lan sau đó về Việt Nam sinh sống trong một xóm nghèo của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Từ năm 11 tuổi, bà đã biết tự kiếm tiền, nửa buổi đi học, nửa buổi bán hàng. Ảnh: Giadinhonline Nằm 16 tuổi, bà Liễu vào Sài Gòn học cắt may. Một năm bà về quê mở cửa hàng cắt may và dạy may. Khi 20 tuổi, bà đã một thợ may lành nghề. Sau đó, bà chuyển sang buôn bán các mặt hàng nhỏ lẻ như mỹ phẩm, gạo, bánh kẹo... rồi buôn ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan và ngược lại. Ảnh: Internet Khi có khoản tiền kha khá, bà Nguyễn Thị Liễu đầu tư kinh doanh bất động sản ở Hà Nội và TP HCM. Nhờ sự nhanh nhạy trên thị trường, bà Liễu kiếm được khối tài sản khổng lồ. Ảnh: Internet Độ giàu có của nữ đại gia Hà Tĩnh thể hiện ở đám cưới hoành tráng cho con trai năm 2012. Đám cưới khiến cả vùng quê xôn xao với dàn siêu xe cả 100 xế sang rước dâu như Ferrari mui trần hơn 10 tỷ...Ảnh: Internet Một thời gian sau, dư luận lại được một phen ngỡ ngàng khi nữ đại gia quyết định đập bỏ căn nhà số 79 Nguyễn Du để xây lại. Căn biệt thự có giá hơn trăm tỷ nằm ngay mặt đường con phố vào hạng đẹp nhất Hà Nội. Ảnh: ĐSPL Sau siêu đám cưới và sự kiện đập nhà, cái tên Nguyễn Thị Liễu nổi nhu cồn. Những hình ảnh bà Liễu liên tục xuất hiện bên xe sang, người nổi tiếng. Ảnh: Internet Vì thế, nhiều người đặt cho bà những biệt danh như đại gia phố núi, nữ đại gia chơi trội, Liễu đại gia.... Ảnh: Internet Tuy nhiên chỉ vài năm sau, nữ đại gia phố núi dường như "bặt vô âm tín", không còn xuất hiện hay có bất kỳ thông tin nào. Một số người nói bà đã ra nước ngoài sinh sống. Ảnh: Internet

\Cách đây hơn 10 năm, nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu được nhiều người biết đến khi tổ chức đám cưới “khủng” nhất tại Hà Tĩnh tới thời điểm đó cho con trai. Ảnh: Vietnamnet Bà Nguyễn Thị Liễu sinh ra tại Thái Lan sau đó về Việt Nam sinh sống trong một xóm nghèo của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Từ năm 11 tuổi, bà đã biết tự kiếm tiền, nửa buổi đi học, nửa buổi bán hàng. Ảnh: Giadinhonline Nằm 16 tuổi, bà Liễu vào Sài Gòn học cắt may. Một năm bà về quê mở cửa hàng cắt may và dạy may. Khi 20 tuổi, bà đã một thợ may lành nghề. Sau đó, bà chuyển sang buôn bán các mặt hàng nhỏ lẻ như mỹ phẩm, gạo, bánh kẹo... rồi buôn ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan và ngược lại. Ảnh: Internet Khi có khoản tiền kha khá, bà Nguyễn Thị Liễu đầu tư kinh doanh bất động sản ở Hà Nội và TP HCM. Nhờ sự nhanh nhạy trên thị trường, bà Liễu kiếm được khối tài sản khổng lồ. Ảnh: Internet Độ giàu có của nữ đại gia Hà Tĩnh thể hiện ở đám cưới hoành tráng cho con trai năm 2012. Đám cưới khiến cả vùng quê xôn xao với dàn siêu xe cả 100 xế sang rước dâu như Ferrari mui trần hơn 10 tỷ...Ảnh: Internet Một thời gian sau, dư luận lại được một phen ngỡ ngàng khi nữ đại gia quyết định đập bỏ căn nhà số 79 Nguyễn Du để xây lại. Căn biệt thự có giá hơn trăm tỷ nằm ngay mặt đường con phố vào hạng đẹp nhất Hà Nội. Ảnh: ĐSPL Sau siêu đám cưới và sự kiện đập nhà, cái tên Nguyễn Thị Liễu nổi nhu cồn. Những hình ảnh bà Liễu liên tục xuất hiện bên xe sang, người nổi tiếng. Ảnh: Internet Vì thế, nhiều người đặt cho bà những biệt danh như đại gia phố núi, nữ đại gia chơi trội, Liễu đại gia.... Ảnh: Internet Tuy nhiên chỉ vài năm sau, nữ đại gia phố núi dường như "bặt vô âm tín", không còn xuất hiện hay có bất kỳ thông tin nào. Một số người nói bà đã ra nước ngoài sinh sống. Ảnh: Internet