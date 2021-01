Tiếc nuối dàn tăng thiết giáp Liên Xô gỉ sét trong bảo tàng

Bảo tàng Kỹ thuật Tolyatti là một trong những bảo tàng Kỹ thuật và Quân sự lớn nhất nước Nga. Bảo tàng được thành lập năm 2001 bởi nhà máy AvtoVAZ. Nơi đây hội tụ những loại tăng thiết giáp, phương tiện kỹ thuật mạnh mẽ hàng đầu một thời của Liên Xô. Tuy vậy, do thiếu kinh phí và thiếu sự chăm sóc, bảo trì do đó phần lớn các hiện vật tại bảo tàng đang bị xuống cấp trầm trọng. Một chiếc xe tăng chủ lực T-80BV trong tình trạng bảo quản khá tồi tệ. Chiếc xe đã bị bung tróc rất nhiều các mảng giáp phản ứng nổ Kontakt-1 ở phía trước tháp pháo. Thân vỏ xe nhuốm màu thời gian và không được bảo quản thường xuyên. Một chiếc T-72 với lưỡi cày phá mìn KMT-8. Một chiếc T-64 với lưỡi cày phá mìn KMT-5M. T-64 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực “quốc bảo” của Liên Xô, nó đã không bao giờ được phép xuất khẩu ra ngoài. Thế nhưng đến thời Ukraine đã bán cho Congo một số xe loại này nâng cấp. Xe tăng chủ lực T-62 trong tình trạng gỉ xét khá tệ. T-62 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Liên Xô sử dụng pháo nòng trơn có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng. Một chiếc T-55M với lưỡi cày phá mìn KMT-5M. T-55 là phiên bản nâng cấp từ T-54B với việc bổ sung khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, thân xe được cấu trúc lại để có thể mang thêm đạn pháo. T-55M là phiên bản nâng cấp do Liên Xô phát triển giúp xe có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua pháo nòng xoắn D-10T2S 100mm. Với việc bổ sung cụm đo xa laser, ốp cách nhiệt nòng pháo và bổ sung kính ngắm mới cho pháo thủ. Một chiếc T-54-2 Model 1949. T-54 Model 1949 có điểm vô cùng đặc trưng so với các loại T-54 đời sau đó là việc phía sau tháp pháo có phần vát lên khá lạ, xe sử dụng pháo D-10T 100mm nhưng chia có họng hút khói ở phía trước nòng pháo. Một chiếc xe tăng hạng trung T-34-85 trong tình trạng bảo quản khá tốt, gần giống như mới. T-34-85 là loại xe tăng biểu tượng cho sức mạnh của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II, khiến cho quân Đức vô cùng khiếp sợ. Một chiếc BMP-1P cũng trong tình trạng kỹ thuật khá mới. BMP-1 là thế hệ xe chiến đấu bộ binh đầu tiên do Liên Xô phát triển từ những năm 1960, hiện nay vẫn còn được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng trong đó có Việt Nam. Một chiếc xe thiết giáp nhảy dù BMD-1P dành cho lực lượng đổ bộ đường không VDV. Có thể thấy chiếc xe trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Chiếc xe thiết giáp nhảy dù BMD-2 đời sau cũng dành cho lực lượng nhảy dù có vẻ như có tình trạng khá hơn. Một chiếc xe thiết giáp chở quân MT-LB ở trong tình trạng kỹ thuật rất tốt. Xe sử dụng khung gầm bánh xích có khả năng việt dã cao, chở theo được 11 lính bộ binh đầy đủ trang bị và có một tháp súng máy để hỗ trợ hỏa lực Một chiếc BTR-70 ở trong tình trạng khá tệ. BTR-70 là thiết kế xe thiết giáp bánh lốp chở quân 8x8 phiên bản kế tiếp của dòng BTR-60 huyền thoại và là tiền thân của BTR-80. Dẫu vậy, chiếc xe này ít được nổi tiếng hơn nhiều so với đàn anh và đàn em của nó. Khung gầm xe kéo hạng nặng MAZ-537 trong tình trạng kỹ thuật cũng khá tốt. Xe được thiết kế để chuyên chở các loại khí tài có trọng tải lớn, siêu trọng. Nguồn ảnh: Vitaly.

Bảo tàng Kỹ thuật Tolyatti là một trong những bảo tàng Kỹ thuật và Quân sự lớn nhất nước Nga. Bảo tàng được thành lập năm 2001 bởi nhà máy AvtoVAZ. Nơi đây hội tụ những loại tăng thiết giáp, phương tiện kỹ thuật mạnh mẽ hàng đầu một thời của Liên Xô. Tuy vậy, do thiếu kinh phí và thiếu sự chăm sóc, bảo trì do đó phần lớn các hiện vật tại bảo tàng đang bị xuống cấp trầm trọng. Một chiếc xe tăng chủ lực T-80BV trong tình trạng bảo quản khá tồi tệ. Chiếc xe đã bị bung tróc rất nhiều các mảng giáp phản ứng nổ Kontakt-1 ở phía trước tháp pháo. Thân vỏ xe nhuốm màu thời gian và không được bảo quản thường xuyên. Một chiếc T-72 với lưỡi cày phá mìn KMT-8. Một chiếc T-64 với lưỡi cày phá mìn KMT-5M. T-64 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực “quốc bảo” của Liên Xô, nó đã không bao giờ được phép xuất khẩu ra ngoài. Thế nhưng đến thời Ukraine đã bán cho Congo một số xe loại này nâng cấp. Xe tăng chủ lực T-62 trong tình trạng gỉ xét khá tệ. T-62 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Liên Xô sử dụng pháo nòng trơn có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng. Một chiếc T-55M với lưỡi cày phá mìn KMT-5M. T-55 là phiên bản nâng cấp từ T-54B với việc bổ sung khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, thân xe được cấu trúc lại để có thể mang thêm đạn pháo. T-55M là phiên bản nâng cấp do Liên Xô phát triển giúp xe có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua pháo nòng xoắn D-10T2S 100mm. Với việc bổ sung cụm đo xa laser, ốp cách nhiệt nòng pháo và bổ sung kính ngắm mới cho pháo thủ. Một chiếc T-54-2 Model 1949. T-54 Model 1949 có điểm vô cùng đặc trưng so với các loại T-54 đời sau đó là việc phía sau tháp pháo có phần vát lên khá lạ, xe sử dụng pháo D-10T 100mm nhưng chia có họng hút khói ở phía trước nòng pháo. Một chiếc xe tăng hạng trung T-34-85 trong tình trạng bảo quản khá tốt, gần giống như mới. T-34-85 là loại xe tăng biểu tượng cho sức mạnh của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II, khiến cho quân Đức vô cùng khiếp sợ. Một chiếc BMP-1P cũng trong tình trạng kỹ thuật khá mới. BMP-1 là thế hệ xe chiến đấu bộ binh đầu tiên do Liên Xô phát triển từ những năm 1960, hiện nay vẫn còn được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng trong đó có Việt Nam. Một chiếc xe thiết giáp nhảy dù BMD-1P dành cho lực lượng đổ bộ đường không VDV. Có thể thấy chiếc xe trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Chiếc xe thiết giáp nhảy dù BMD-2 đời sau cũng dành cho lực lượng nhảy dù có vẻ như có tình trạng khá hơn. Một chiếc xe thiết giáp chở quân MT-LB ở trong tình trạng kỹ thuật rất tốt. Xe sử dụng khung gầm bánh xích có khả năng việt dã cao, chở theo được 11 lính bộ binh đầy đủ trang bị và có một tháp súng máy để hỗ trợ hỏa lực Một chiếc BTR-70 ở trong tình trạng khá tệ. BTR-70 là thiết kế xe thiết giáp bánh lốp chở quân 8x8 phiên bản kế tiếp của dòng BTR-60 huyền thoại và là tiền thân của BTR-80. Dẫu vậy, chiếc xe này ít được nổi tiếng hơn nhiều so với đàn anh và đàn em của nó. Khung gầm xe kéo hạng nặng MAZ-537 trong tình trạng kỹ thuật cũng khá tốt. Xe được thiết kế để chuyên chở các loại khí tài có trọng tải lớn, siêu trọng. Nguồn ảnh: Vitaly.